Dix-sept concerts gratuits sont programmés à Jazz sur la plage, les 9 et 10 août à Hermance (GE). Plus de 70 artistes, dont le groupe bernois Traktorkestar, se produiront lors de cette 32e édition (archives). ATS

La plus grande scène, sur la plage du village, accueillera vendredi soir le projet Kind of Blue, de l'Ecole des musiques actuelles de Genève. A la tombée de la nuit, la chanteuse franco-centrafricaine Emma Lamadji présentera son album d'afro-soul «Afroplugged». Elle sera suivie jusque tard par le groupe parisien The Big Hustle, influencé par le funk et le jazz électrique.

Plus intime, la salle du Caveau abritera vendredi le quartet français Leo Geller et son jazz métissé, le groupe genevois Ravi Ramsahye Prototype ainsi que le trio du batteur genevois Valentin Liechti. Le festival sera lancé avec du jazz New Orleans, interprété par le groupe savoyard les Spicy Men qui déambulera dans les rues du village médiéval.

Spectacles pour enfants

Samedi, la Genevoise Emmanuelle Bonnet se produira avec son quartet au Caveau. Suivront le groupe français Verb et le combo romand Mohs. La formation suisse Elvett donnera un concert sur la plage, au coucher du soleil. La grande scène accueillera ensuite le Genevois Louis Matute et la chanteuse Gabi Hartman, avant un final de cuivres, avec la fanfare bernoise Traktorkestar et son folklore des Balkans.

La salle communale résonnera samedi au son de la vingtaine de participants du Lemanic Jazz Workshop, puis Léo Tardin présentera son «Piano illustré», mélange de dessin et de musique. Ce jour-là, la manifestation débutera avec deux spectacles pour les enfants: «Pizza!» et «Ça turne?!», du collectif genevois Les Boutures. Cette compagnie de cirque proposera aussi une déambulation lumineuse.

Comme chaque année, Jazz sur la plage encourage les spectateurs à utiliser les transports publics. Les organisateurs ont par ailleurs proposé à l'Association genevoise d'intégration sociale (AGIS) de tenir un stand, afin de trouver de nouveaux bénévoles pour partager des loisirs avec des personnes en situation de handicap mental et physique.

