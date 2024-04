Childish Gambino approche de la retraite. Donald Glover a annoncé se séparer bientôt de son nom de scène.

Donald Glover Covermedia

Covermedia

Lors de son passage chez GILGA Radio sur Instagram le 14 avril dernier, Donald Glover a révélé qu'il sortirait deux albums sous son pseudonyme Childish Gambino après une pause de quatre ans.

Le musicien et acteur de 40 ans a expliqué que le premier des deux albums, intitulé Atavista, sera une version finalisée de son album surprise 3.15.20, sorti en mars 2020. Donald Glover a ensuite laissé entendre qu'Atavista serait suivi d’un dernier album sous son nom de scène, qui servira de bande originale à son film Bando Storm and the New World.

« Le projet que j'ai sorti, 3.15.20, dont personne n'a jamais entendu parler, les gens ne savaient même pas que je l'avais sorti, s'intitulait à l'origine Atavista, c'était censé être Atavista», a-t-il déclaré. « Mais on l’a sorti rapidement, je ne l'ai ni masterisé ni mixé, je l'ai juste sorti. Je traversais une période difficile, on pensait que tout le monde allait mourir à cause de la pandémie. On le sort, il est terminé, c'est Atavista, on va le sortir.»

Et de poursuivre: « Mais après ça, il y aura un album de Childish Gambino, le dernier album de Childish Gambino.»

L’artiste, nommé cinq fois aux Grammy Awards, a annoncé pour la première fois son intention de se séparer de son pseudonyme en 2017. Peu de temps avant son annonce, Donald Glover était l’invité sur scène de Tyler, the Creator, lors de sa prestation à Coachella le 13 avril dernier. Le duo a interprété Running Out of Time, extrait de l'album de Tyler sorti en 2019, Igor.

Covermedia