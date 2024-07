Kesha se dit très « sensible» et parfois en proie à la « rage». Or, l'auteure-compositrice-interprète a expliqué à Forbes comment elle canalisait ses émotions par la création musicale.

Kesha a commencé à écrire de la musique pour « gérer (ses) émotions». Covermedia

Covermedia

Kesha a commencé à écrire de la musique pour « gérer (ses) émotions».

L'auteure-compositrice-interprète, qui a récemment fait son retour dans l'industrie avec son tube Joyride, s'est confiée sur ce qui a suscité son intérêt pour la musique.

« J'ai commencé à écrire des chansons pour faire face à mes émotions. Je suis une personne très sensible – je suis un triple Poisson, donc ces émotions surgissent très intensément et les gens peuvent en faire beaucoup de choses», a déclaré Kesha dans une récente interview à Forbes.

La chanteuse de TiK ToK, âgée de 37 ans, a expliqué qu'elle canalisait sa « rage» en faisant de la musique.

« Si vous ressentez de la rage, vous pouvez aller frapper la vitre d'une voiture, mais moi, si je ressens de la rage, je l'emmène en studio et je m'entoure de personnes incroyablement sûres qui m'aident à attraper mon émotion et nous l'alchimisons en chanson», a-t-elle confié.

« C'est donc devenu ma façon d'appréhender la vie, et la beauté de l'écriture musicale ou de la création artistique, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle vous permet d'appréhender quelque chose d'une manière, espérons-le, sûre», a poursuivi l'artiste. « Une fois que c'est sorti de votre corps et que c'est apparu sur la page ou dans le micro, si vous choisissez de le partager, cette guérison que vous vivez peut aider à guérir d'autres personnes.»

Kesha s'est aussi extasiée du soutien qu'elle reçoit de ses fans LGBTQ+. « Il n'y aurait pas de pop stars sans la communauté queer», a-t-elle déclaré à Forbes. « L'une des choses qui me motivent le plus dans cette vie est la justice, et ce qui me met le plus en colère, ce sont les intimidateurs. Je veux protéger tout le monde et me battre pour l'égalité des droits jusqu'à ma mort.»

Kesha est désormais une artiste indépendante après avoir quitté le label Kemosabe Records de Dr. Luke à la suite d'une longue bataille juridique. Elle a sorti Joyride avec son nouveau label Kesha Records.

Covermedia