Le nouveau single de Taylor Swift, Fortnight, est devenu la chanson la plus écoutée sur Spotify en une seule journée.

« La chanson Fortnight de Taylor Swift (feat. Post Malone) est devenue la chanson la plus écoutée de Spotify en une seule journée », a annoncé la plateforme. (archives). sda

Cover Media Barman Nicolas

L'album très attendu de la star, The Tortured Poets Department, est sorti vendredi à minuit et le service de streaming a confirmé samedi que le premier single de l'album avait déjà battu des records.

« La chanson Fortnight de Taylor Swift (feat. Post Malone) est devenue la chanson la plus écoutée de Spotify en une seule journée », a annoncé la plateforme.

Samedi, Post Malone a rendu hommage à sa consœur suite au succès de Fortnight. « C'est une fois dans une vie que quelqu'un comme Taylor Swift vient au monde », a écrit, sur les réseaux sociaux, Post Malone, qui est également coauteur de Fortnight, en partageant une photo d'eux. « Je suis impressionné par ton cœur et ton esprit, et je suis très honoré qu'on m'ait demandé de t'aider dans ton voyage. Je t'aime tellement. Merci Tay ! »

«La représentation visuelle parfaite de cet album»

Taylor Swift, qui a écrit et réalisé le clip de Fortnight, a donné un aperçu de l'inspiration qui se cache derrière cette vidéo en noir et blanc qui montre son visage recouvert des tatouages de Post Malone.

« Lorsque j'ai écrit le clip de Fortnight, j'ai voulu vous montrer les mondes que je voyais dans ma tête et qui me servaient de toile de fond pour faire cette musique, a-t-elle expliqué sur X/Twitter. Presque tout ce qui s'y trouve est une métaphore ou une référence à l'un ou l'autre aspect de l'album. Pour moi, cette vidéo s'est avérée être la représentation visuelle parfaite de cet album. »

Les stars du film Le Cercle des Poètes Disparus, Ethan Hawke et Josh Charles, font également une apparition dans la vidéo de Fortnight.

300 millions de streams en une seule journée

The Tortured Poets Department continue de battre des records depuis sa sortie. Il a dépassé Cowboy Carter de Beyoncé en tant qu'album le plus vendu en 2024, et est devenu le premier album de l'histoire de Spotify à atteindre plus de 300 millions de streams en une seule journée.

La chanteuse de 34 ans a également été désignée comme l'artiste la plus écoutée en une seule journée sur la plateforme.

Taylor Swift a publié les 16 premiers titres comme prévu vendredi, puis a affolé ses fans quelques heures plus tard en révélant qu'il s'agissait d'un double album et en publiant 15 chansons supplémentaires.