Sisqo sait qu'une de ses chansons « n'est pas géniale» si ses enfants n'y prêtent pas attention. La star de RnB a confié à People que l’avis de ses enfants comptait beaucoup pour lui.

Sisqo a affirmé que ses jeunes enfants Kimiqo, neuf ans, et Ryu, onze ans, n'avaient pas leur langue dans la poche lorsqu'il s'agissait de donner leur avis sur les nouveaux morceaux de musique de leur père.

Lorsque le magazine People a demandé au chanteur s'il laisserait ses enfants faire carrière dans le monde du spectacle, il a répondu: « Je serais aussi brutalement honnête qu'ils le sont avec moi. Ils sont toute mon équipe A&R (artistes et répertoire). Si je joue une chanson, qu'ils quittent la pièce ou qu'ils commencent à me poser des questions sur une autre chanson, alors je sais que celle-ci n'est pas géniale.»

Sisqo, de son vrai nom Mark Andrews, partage ses deux plus jeunes enfants avec sa femme Elizabeth Pham. Il a également une fille de 29 ans, Shaione, née d'une précédente relation.

Au début du mois, le chanteur de Thong Song a participé à l'émission américaine The Masked Singer et a révélé qu'il avait refusé une offre de travail en tant qu'animateur chez Disney, une décision que ses parents n'ont pas approuvée à l'époque. « Refuser l'opportunité de dessiner pour Disney n'a pas été très bien perçu par mes parents, a-t-il déclaré. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de développer un de mes talents, car ils n'allaient pas me laisser oublier la façon dont j’avais manqué cette opportunité.»

« Cependant, de manière assez ironique, le deuxième film dans lequel j'ai tourné au cours de ma carrière était un film de Disney intitulé Chien des neiges, nous avons donc fini par travailler ensemble», a-t-il fait remarquer.

En plus de sa carrière musicale, Sisqo est apparu dans les films Allison Forever, Chien des neiges et Pieces of April au début des années 2000.

