Que s'est-il passé dans les coulisses de la victoire de Nemo ?

Nemo a décroché la victoire à l'Eurovision, mais les coulisses semblaient plongées dans le chaos, mettant même en doute la participation de la Suisse. Blue News a interrogé les organisateurs pour faire la lumière sur ces événements.

Nemo a déclaré la semaine dernière dans une interview au magazine allemand « Spiegel » qu'il ne souhaitait pas prendre position pour le moment. KEYSTONE

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le Concours Eurovision de la chanson 2024 restera longtemps dans la mémoire des fans. Peu avant le show final, le chaos aurait éclaté en coulisse.

Alors que le Néerlandais Joost Klein a été disqualifié à la dernière minute, d'autres pays auraient été sur le point de boycotter le show.

blue News s'est renseigné à ce sujet. L'Union européenne de radio-télévision confirme à présent que des problèmes ont été rencontrés avant l'émission finale. Montre plus

Le journal norvégien "VG" avait écrit cette semaine que la Grèce, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Irlande, la Norvège et la Suisse n'auraient pas voulu participer à la finale du 68e Concours Eurovision de la chanson à Malmö, en Suède.

Magnus Børmark, qui était sur place pour la Norvège en tant que guitariste du groupe Gåte, a décrit de son point de vue sur les événements qui ont précédé la finale de l'ESC.

"Nous avons réfléchi jusqu'à la dernière seconde pour savoir si nous devions nous retirer. Beaucoup d'entre nous ont réagi au fait qu'on donne à Israël la possibilité d'utiliser l'ESC comme un instrument politique", a déclaré Børmark.

Schifferle : "La Suisse ne voulait pas se retirer de l'ESC"

Yves Schifferle, chef de la délégation de la SRF, a confirmé que «certains artistes ont souhaité discuter de certains comportements en coulisses» mais a réfuté l'idée que la Suisse n'ait accepté de participer peu avant le début de la finale.

"Il n'était pas question que notre délégation se retire de l'ESC", affirme Schifferle. "Pour plus d'informations, veuillez contacter le service de presse de l'UER".

L'UER confirme les problèmes

L'Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice de l'ESC, a confirmé à blue News qu'il y a effectivement eu des problèmes en amont du show final :

"Nous avons discuté de différents problèmes qui ont été portés à notre attention avec un certain nombre de délégations pendant le concours. Les instances de l'UER examinent avec les chefs de délégation les événements qui ont entouré l'ESC à Malmö afin de progresser de manière constructive et positive et de s'assurer que les valeurs de l'événement sont respectées par tous".

Les responsables de l'UER n'ont pas voulu donner davantage de détails et n'ont pas expliqué pourquoi plusieurs pays, dont la Suisse, étaient absents lors de la répétition de la parade des drapeaux.

Les problèmes devraient être discutés lors de la prochaine réunion

Selon l'UER, il est maintenant prévu que les différents incidents soient discutés par l'organe directeur de l'événement, c'est-à-dire par le groupe de référence du Concours Eurovision de la Chanson, qui se compose des représentants des radiodiffuseurs participants à la prochaine réunion.

L'entourage de Nemo ne s'est pas encore exprimée sur les événements de la finale de l'ESC et Nemo lui-même a déclaré la semaine dernière dans une interview au magazine allemand « Spiegel » qu'il ne souhaitait pas prendre position pour le moment.

"Pour le moment, je ne veux pas m'exprimer à ce sujet, je pense que cela ne sert à rien pour le moment".

Vidéo - Eurovision