Madonna s'est produite devant le plus grand nombre de spectateurs de son histoire sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, au Brésil, dans la nuit de samedi à dimanche. Covermedia

Madonna s'est produite devant le plus grand nombre de spectateurs de son histoire sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, au Brésil, dans la nuit de samedi à dimanche.

Lors de la dernière soirée de sa tournée Celebration Tour, l'interprète de La Isla Bonita a donné un concert gratuit sur la célèbre plage de Rio. Selon l'agence de tourisme de la ville, le nombre de spectateurs a atteint 1,6 million.

Madonna a commencé le spectacle en disant à la foule: « Nous sommes ici dans le plus bel endroit du monde. Cet endroit est magique», avant d'entamer son tube de 1998, Nothing Really Matters. Elle a ensuite interprété un grand nombre de ses succès, notamment Like a Virgin et Like a Prayer, qui ont suscité d'énormes reprises par la foule. Elle a également été rejointe sur scène par les artistes brésiliens Anitta et Pabilo Vittar.

Le concert de Madonna a battu les 1,2 million de spectateurs devant lesquels les Rolling Stones s'étaient produits en 2006, mais n'a pas atteint le record estimé de 4 millions de spectateurs devant lesquels Rod Stewart a chanté en 1994. Le concert de Madonna qui avait jusqu'alors attiré le plus de monde s'était tenu à Paris, avec 130.000 personnes, en 1987.

