Mary J. Blige inaugurera bientôt l'édition 2024 de son festival de musique, Strength of a Woman Festival and Summit. La star a confié à People comment elle sélectionnait des artistes pour l'événement.

Le festival annuel de Mary J. Blige se tiendra cette année à New York. Covermedia

Covermedia

Le Strength of a Woman Festival and Summit se déroulera du 10 au 12 mai, pour coïncider avec la fête des mères aux États-Unis, et présentera une programmation prestigieuse incluant 50 Cent, Tiffany Haddish, Angie Martinez, Fat Joe et bien plus encore.

L'événement, lancé en 2022, est le seul festival présenté par une équipe entièrement noire et féminine.

Dans une interview pour People, la chanteuse de No More Drama a révélé comment elle composait sa programmation d'artistes pour l'événement. « Il y a tellement de gens que je voulais, mais pour les deux derniers festivals, j'ai eu tout le monde que je voulais», a déclaré la chanteuse de 53 ans. « J'ai eu Chaka Khan, l'une de mes artistes préférées. J'ai eu juste beaucoup de gens incroyables que je voulais.»

L’organisatrice du festival prestigieux a poursuivi: « C'est difficile parce que c'est une question de disponibilité pour les gens, beaucoup de personne que j'aime et respecte. J'aime et respecte 50 Cent. J'aime et respecte Muni Long. J'aime et respecte Fat Joe. J'aime et respecte tout ceux qui sont dans ce spectacle. Du concert à la soirée de comédie, j'adore Robert Glasper. Ce sont des gens que j'aime et que je respecte, et c'est ainsi que je les choisis.»

L'interprète de Family Affair a confié que tenir le festival dans sa ville d'origine lui tenait à cœur. « Cela signifie tellement de le ramener chez moi parce que c'est là que je voulais qu'il soit à l'origine, mais nous avons fini à Atlanta pendant deux ans et ça a été un succès», a-t-elle déclaré. « J'adore Atlanta. Atlanta est aussi chez moi, mais ça fait juste du bien de l'avoir à la maison, là où je suis née et où j'ai grandi. Toute ma famille et tous mes amis sont ici et ça fait du bien.»

