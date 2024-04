Plusieurs artistes romands ont été retenus pour les Swiss Music Awards, Nnavy, Phanee de Pool et Nuit incolore en tête. Les trophées de la scène musicale suisse seront décernés le 8 mai à Zurich. Le public choisira entre des stars établies et des talents émergents.

L'auteure-interprète lausannoise et burundaise Nnavy est en lice dans la catégorie romande. ats

Les Romands ont droit à leur propre catégorie dans ce concours en grande majorité alémanique: l'auteure-interprète lausannoise et burundaise Nnavy, la rappeuse jurassienne et guatémaltèque Baby Volcano et le rappeur genevois Slimka d'origine italo-allemande et sénégalo-malienne, incarnent «la diversité musicale des régions linguistiques», selon les organisateurs mercredi.

Phanee de Pool sur les réseaux sociaux

Dans les nouvelles catégories Best Streaming Artist et Most Rising Artist Social Media, trois artistes sont nominés sur la base de leurs chiffres de streaming et de leurs activités sur les réseaux sociaux. Pour cette dernière, les nominés doivent remplir différents critères, dont un minimum de 5000 followers, parmi lesquels au moins 60% doivent provenir de Suisse.

Dans la catégorie Most Rising Artist Social Media, l'artiste du Jura bernois Phanee de Pool, qui vient de se voir décerner le trophée Georges Brassens à Paris, fera face à la rappeuse grisonne Gigi et au rappeur argovien Rio de Don.

Nuit Incolore parmi les révélations

Avec la catégorie «Best Breaking Act», la cérémonie met cette année en avant de nouveaux artistes. Sont en lice le chanteur valaisan et vietnamien Nuit Incolore, sacré révélation de l'année en France par la radio NRJ, le trio de Ländler schwyzois Rusch-Büeblä et le Saint-Gallois Remo Forrer. Ce dernier, vainqueur du télécrochet The Voice of Switzerland, avait représenté la Suisse l'année dernière à l'Eurovision.

Dans la catégorie meilleure chanteuse, la reine du Schlager (musique populaire) Beatrice Egli, est nominée pour la dixième fois. Elle affronte Joya Marleen, une musicienne saint-galloise âgée de 20 ans, et la rockeuse argovienne Seraina Telli, nominée pour la première fois après avec"Addicted to Color», à la première place du hit-parade suisse des albums.

Gölä et Zuri West

Chez les hommes, , également un trio alémanique avec le rappeur zurichois d'origine kosovare EAZ, Gölä et Baschi. Le rocker bernois Gölä, qui chante en dialecte, a été nominé sept fois, mais est toujours reparti les mains vides. Idem pour Baschi: malgré quatre nominations, le chanteur pop à succès n'a pas encore pu ramener chez lui l'un des blocs de béton.

En lice pour le prix du meilleur groupe, Züri West, Genderbüebu et Heimweh. Le groupe bernois Züri West a depuis longtemps acquis un statut culte en Suisse. Le quatuor de schwyzerörgeli Genderbüebu, originaire du Valais, envahit le hit-parade avec sa musique folklorique. Et le chœur masculin Heimweh a beaucoup de succès avec une musique traditionnelle.

Un projet fribourgeois

Ce prix compte encore plusieurs autres catégories où des artistes alémaniques et internationaux ont été retenus. Du côté romand, on peut encore signaler Shuttle, le projet du musicien et producteur fribourgeois Grégoire Pasquier. L'artiste indie-pop a été choisi dans la catégorie SRF 3 Best Talent.

Le vote du public sera ouvert ce mercredi à 12h00 sur www.swissmusica-wards.ch/voting et se terminera le dimanche 21 avril à 23h59. L'événement sera diffusé dans toutes les régions de Suisse dans le cadre d'un show télévisé national ainsi que sur divers canaux en ligne.

bu, ats