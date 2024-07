La jeune chanteuse Santa a conquis la foule sur la scène du casino, dans une ambiance chauffée à blanc. Un véritable moment de partage, tout en amour, en générosité, en émotion... et aussi un peu en transpiration.

Santa Ambiance survoltée sur la scène du casino lors du concert de Santa! Photo: VP Généreuse et dynamique, la chanteuse Santa sait communiquer son énergie au public (archives) Photo: IMAGO/PanoramiC Santa Ambiance survoltée sur la scène du casino lors du concert de Santa! Photo: VP Généreuse et dynamique, la chanteuse Santa sait communiquer son énergie au public (archives) Photo: IMAGO/PanoramiC

Valérie Passello Valérie Passello

De Santa, avouons-le, on connaît surtout une chanson, un méga tube qui a tourné partout depuis sa sortie en 2022: «Popcorn Salé». Et le problème du popcorn, c'est que c'est tellement bon qu'on arrive toujours trop vite au fond du paquet.

C'est le sentiment que l'on a après une heure de concert à Montreux: on en aurait bien goûté davantage. Et, au vu du plaisir manifeste qu'ont pris Santa et ses musiciens, il y a fort à parier qu'ils seraient, eux aussi, volontiers restés un peu plus longtemps sur scène.

Du haut de ses 31 ans, l'autrice-compositrice-interprète possède une voix mûre et puissante, pleine et un brin rocailleuse. Elle arrive sur scène virevoltante, souriante, naturelle. Dans le public, des «je t'aime» affluent de partout.

Après un jeudi splendide sur les quais de Montreux, il fait très chaud dans la salle du casino. Dès le premier morceau, tout le monde dégouline, à commencer par la star du jour. Mais elle en rigole. Elle est totalement à l'aise: on comprend immédiatement qu'elle est là pour prendre du plaisir et en donner au moins tout autant.

Mais si les fronts perlent, «Les larmes ne coulent pas»: elle entonne ce titre qu'elle a écrit et composé pour Christophe Willem. Puis d'autres... le public réagit, participe, lève les bras, répond, chante. Jusqu'au moment que tout le monde attend.

Grosse émotion et chanson bonus!

Quand Santa joue les premières notes de «Popcorn Salé», des cris de joie se font entendre. «C'est grâce à cette chanson que je suis là», glisse-t-elle avant de commencer à chanter. Moment suspendu dans la salle: «Allez viens, je t'emmène loin...» et tous reprennent en choeur.

S'ensuit une ovation qui semble chambouler l'artiste. Emue, pour remercier le public, elle décide de se lancer dans une interprétation qui n'était pas au programme : «Je suis au piano, je fais ce que je veux», plaisante-t-elle.

La chanson bonus, c'est un mash-up extraordinaire entre «Le Paradis blanc» de Michel Berger et «Désenchantée» de Mylène Farmer. Un vrai cadeau.

Puis le concert se poursuit, avec des démonstrations d'adresse du batteur, une descente de Santa dans la foule «pour vous faire des câlins», un drapeau LGBTIQ+ qui s'invite sur scène et un final en apothéose avec «Recommence-moi».

Oui, on recommence volontiers Santa, à bientôt sans doute!