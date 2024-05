Slimane en larmes: «Je suis très fier de Nemo, il méritait de gagner»

Le candidat français à l'Eurovision n'a pas caché son émotion au micro de BFM TV à l'issue du concours. Fier de sa prestation même s'il n'a obtenu que la médaille en chocolat, le chanteur a eu un mot gentil pour le vainqueur, le Suisse Nemo.

"J'espère que vous êtes fiers de moi": les larmes aux yeux, Slimane réagit à sa 4e place à l'Eurovision 2024 pic.twitter.com/2Jwmk5zbdV — BFMTV (@BFMTV) May 12, 2024

La Rédaction de blue News Valérie Passello

Quelle que soit la compétition, il n'est jamais facile de terminer au pied du podium. Cette année à l'Eurovision, c'est le Français Slimane qui a reçu la médaille en chocolat. Mais pour lui, cette dernière n'avait pas un goût amer.

L'interprète de l'émouvante chanson «Mon amour» s'est d'ailleurs montré beau joueur vis-à-vis du Biennois Nemo, grand vainqueur pour la Suisse.

Avec quelques trémolos dans la voix, Slimane s'est exprimé au micro de BFM TV. «Pardon, je suis désolé, je suis très ému. Mais ce n'est pas de la tristesse, c'est réellement de la fierté. Je suis très fier pour Nemo, il méritait de gagner, ce n'est pas ça l'histoire. Je suis fier parce qu'on méritait d'être entendu et on l'a été ce soir», a-t-il notamment déclaré.

«Il y aura un avant et un après dans ma vie»

«J'espère que vous êtes fiers de moi», a ajouté l'interprète de la chanson «Des milliers de je t'aime», mettant l'accent sur des valeurs comme la paix, l'amour et le travail. «Je pense qu'il y aura un avant et un après dans ma vie. Pas en tant qu'artiste, en tant qu'homme. C'est beau pour nos enfants, pour ma fille, pour tout le monde. J'ai envie de croire en ça et de dire que quand on y croit, quand on fait les choses avec le coeur, ça marche».

Quant à sa quatrième place, il la considère avec tout autant d'émotion et de fierté: «Alors oui, je ne suis pas premier. Mais j'ai chanté en français, avec une ballade qui parlait d'amour en ayant gardé mon chemin, ce que je pensais, ce que j'avais dans mon coeur».

Le candidat français a tenu à remercier tous ses fans, qui l'on encouragé à ne rien lâcher, même s'il souffrait d'une extinction de voix au moment des répétitions. Chapeau l'artiste!