Taylor Swift a dévoilé le 18 avril le premier single de son onzième album studio très attendu.

Taylor Swift Cover Images

Cover Media Barman Nicolas

« Le premier single de The Tortured Poets Department est............. Fortnight featuring @postmalone », a écrit la chanteuse de 34 ans dans un post Instagram la veille de la sortie de The Tortured Poets Department.

« J'ai été une grande fan de Post en raison de l'écrivain qu'il est, de ses essais musicaux et des mélodies qu'il crée et qui vous restent dans la tête pour toujours », a poursuivi l’interprète de Cruel Summer. « J'ai eu l'occasion de voir cette magie prendre vie lorsque nous avons travaillé ensemble sur Fortnight. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez cette chanson à minuit CE SOIR et que vous voyiez la vidéo à 20h DEMAIN », a conclu la superstar.

Le post est accompagné d’une photo qui semble être la pochette du single. Le cliché en noir et blanc montre Taylor Swift et Post Malone assis côte à côte de manière décontractée et regardant l'objectif de la caméra.

Ce nouveau single marque la première collaboration entre les deux artistes. L'album de 17 titres de Taylor Swift comprend également un featuring avec le groupe de rock Florence and the Machine.