La vedette américaine de la chanson Taylor Swift a fait mardi soir au stade Letzigrund de Zurich sa première apparition sur une scène suisse. Elle a ravi pendant plus de trois heures les 50'000 spectateurs, soit la capacité maximale du stade.

ATS

Le spectacle a commencé à 19h06, avec l'apparition de danseurs portant d'immenses pétales sur les épaules. Ils se sont avancés vers le centre de la scène et là, telle une fleur, Taylor Swift est apparue sur l'air de «Miss America & The Heartbreak Prince», suivi par le tube «Cruel Summer».

La chanteuse américaine a salué le public par un «Grüezi» suivi d'un rugissement. Changeant régulièrement de vêtement, elle a ensuite enchaîné les titres retraçant les 18 ans de sa carrière, allant des ballades aux tubes en passant par les chansons pop influencées par l'électronique.

Lorsque Taylor Swift, vêtue d'une longue robe rouge, a chanté «Cardigan», une petite maison est apparue sur la scène. «Nous avons amené la ferme de 'Folklore' à Zurich. Avant, c'était juste une maison imaginaire où je me réfugiais pendant la pandémie» de Covid-19, a-t-elle lancé.

Session acoustique

La traditionnelle session acoustique s'est quant à elle déroulée au centre du stade. Un retour à la pureté, sans fioritures ni effets spéciaux, pour l'artiste de 34 ans, qui a décrit cette partie comme «une tradition et un défi».

Pour cette session, elle a choisi de jouer quelques-unes de ses chansons préférées, d'abord à la guitare «Right where you left me», puis au piano «The story of us».

Les écrans de la scène se sont ensuite transformés en eau, dans laquelle Taylor Swift a littéralement plongé, avant de remonter à la surface pour l'ère «Midnights» (2022) avec «Lavender Haze». Le concert s'est terminé peu après 22h20, après trois heures et quinze minutes de spectacle, avec «Karma» et des feux d'artifice.

Zurich est l'une des étapes européennes de la tournée «The Eras». Les «Swifties» ont fait la queue devant le stade dès 10h00 mardi matin.

Les «Swifties» font déjà la queue devant le Letzigrund à Zurich Les fans de la chanteuse américaine Taylor Swift, les «Swifties», ont commencé à faire la queue mardi dès 10h00 devant le stade du Letzigrund à Zurich. Les rues alentour sont bloquées. On y parle le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Même des Américains ont suivi leur idole jusqu'en Europe. En principe, seuls les fans disposant d'un billet sont autorisés à rester devant le stade. Lors d'autres concerts de Taylor Swift, des centaines de fans sont tout de même arrivés sans billet jusque devant les portes des différents stades. 09.07.2024

sifo, ats