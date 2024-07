Véronique Sanson: la voix vacille, l'amour demeure

L'immense artiste de 75 ans était de passage sur la scène Véga le 26 juillet à Paléo. Si sa voix n'est plus celle des grandes années, elle n'en a pas moins offert un beau, très beau moment de partage au public. Touchant.

À Paléo, Véronique Sanson a partagé ses plus grands tubes avec un plaisir manifeste. KEYSTONE

Valérie Passello

Quand le petit bout de femme, frêle, débarque sur scène avec un quart d'heure de retard, on est un peu inquiet. Va-t-elle tenir le show? À 75 ans, après avoir gagné la bataille contre un cancer des amygdales, sa voix n'est plus celle que l'on a connue. Les aigus sont plus difficiles à attraper, les vibes légendaires vacillent, mais les graves, puissants, sont toujours là.

Véronique Sanson est une immense artiste. L'auteure-compositrice-interprète a produit des chansons qui font intégralement partie du patrimoine musical francophone. Et ses mains courent encore sur le piano avec la légèreté de leurs vingt ans. Après avoir ouvert le concert avec «Indestructible», elle nous emmène sur le port de «Vancouver» et la magie opère.

Car s'il est bien quelque chose qui subsiste malgré les affres du temps, c'est l'amour. On le sent bien présent dans les yeux des spectateurs, émerveillés de voir la star sur scène. Vient «Chanson sur ma drôle de vie» et c'est un joli moment de grâce et d'échange, la foule se fait l'écho de l'artiste.

«Amoureuse», «Besoin de personne», «Bernard's song»: Véronique Sanson partage ses plus grands tubes avec un plaisir manifeste, entourée d'une armada de musiciens. Elle fait participer le public avec humour, mais exigence, aussi: «Allez, on va la refaire, parce que ce n'était pas assez fort», lance-t-elle. Et tous jouent le jeu: «Il n'est de nulle part», répond le public, beaucoup plus fort, quand elle lui tend son micro.

Puis elle se remet au piano. Elle affirme être la seule pianiste du monde à avoir équipé son instrument d'un rétroviseur, ce qui lui permet de voir les cuivres derrière elle. Puis elle interprète «Ma révérence». Pincement au coeur: personne ici n'a envie qu'elle tire sa révérence. Encore un beau moment d'émotion.

Finalement, Véronique Sanson a bel et bien tenu le show: une heure est passée sans que l'on s'en aperçoive. Pour la dernière: «Voilà le deal, dit-elle, je joue du piano et vous chantez». Départ pour «Bahia», on ne se fait pas prier: «Les jours de pluie, ça n'existe pas, les jours de pluie ne reviendront pas, et je t'aime, caresse-moi».

Merci Madame Sanson. Vos paroles et vos mélodies résonnent dans nos coeurs pour toujours.

