Charlene de Monaco s'affiche dans une robe en cuir suisse

Charlène de Monaco plutôt audacieuse pour une princesse! Charlène de Monaco est connue pour sa versatilité en matière de coiffure, mais elle convainc également sur toute la ligne question mode. Découvrez en vidéo quelques looks inoubliables de la princesse. 13.07.2023

Charlene de Monaco se fait rare ces derniers temps. Il est donc d'autant plus remarquable de la voir miser deux fois de suite sur les créations d'une maison de mode suisse.

Charlene de Monaco aime l'élégance, plus concrètement celle qui vient de Suisse! Rien de nouveau, elle aime depuis des années les créations de la maison de couture saint-galloise Akris.

Alors que ses apparitions publiques se font de plus en plus rares et que sa santé actuelle fait l'objet de nombreuses spéculations - elle souffrait encore fin 2022 d'un grand épuisement psychique et physique pour lequel elle avait dû être soignée dans une clinique suisse -, chaque apparition publique de la princesse occupe d'autant plus le devant de la scène.

Après des semaines d'absence, l'épouse du prince Albert est apparue deux fois de suite vêtue d'Akris.

Deux fois sans manches

Elle s'est particulièrement fait remarquer dans la robe noire sophistiquée de longueur maxi, sur laquelle sont cousus des empiècements géométriques en cuir verni qui contrastent avec le décolleté transparent. Une pièce issue de la collection automne-hiver 2020-2021 d'Albert Kriemler.

Deux jours plus tard, Charlene de Monaco a participé à un dîner aux chandelles organisé par la mairie de Monaco. Elle portait une autre robe signée Akris, cette fois-ci bleu marine et brodée de motifs graphiques ronds au niveau du décolleté.

Les deux robes ont en commun d'être sans manches et de mettre ainsi en valeur les bras bien musclés de cette ancienne nageuse professionnelle.

En avril, la maman de Jacques et Gabriella avait déjà misé sur cette maison de couture. Lors d'un gala de charité auquel assistait la veuve de l'artiste italien Nano Campeggi qui avait créé des œuvres de Grace Kelly dans les années 50, elle était apparue dans une étonnante robe de soirée noire, entièrement recouverte de paillettes, à l'exception des longues manches transparentes et de la partie supérieure transparente du décolleté. La robe scintillait sous les flashs des photographes.

Parmi les membres de la famille royale, Charlene de Monaco est celle qui dépense le plus d'argent en vêtements. En 2022, elle a actualisé sa garde-robe avec des tenues d'une valeur de 710 000 francs.

Dans la vidéo ci-dessus Marjorie Kublun, journaliste de mode vous montre quelques-unes de ses plus belles tenues.