Bruce Springsteen ne reprendra pas la route en 2023. Le chanteur a annoncé à ses fans qu'il devait reporter toutes ses dates pour soigner son ulcère.

Bruce Springsteen a reporté le reste de sa tournée 2023 pour se remettre d'un ulcère gastroduodénal. Covermedia

L'interprète de Dancing in the Dark en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux mercredi (27 sept. 23), alors qu'il continue de recevoir un traitement.

« Bruce Springsteen a continué à se rétablir régulièrement de son ulcère gastroduodénal au cours des dernières semaines et poursuivra son traitement jusqu'à la fin de l'année sur les conseils de son médecin », peut-on lire dans le communiqué partagé sur Instagram. « C'est pourquoi, par prudence, toutes les dates restantes de la tournée 2023 de Bruce Springsteen et The E Street Band seront reportées à 2024. »

Les nouvelles dates seront annoncées la semaine prochaine et se dérouleront dans les lieux initialement prévus. Il restait 14 concerts à assurer, dont une série de concerts prévus au Canada en novembre et de concerts à Los Angeles, San Francisco et Phoenix.

La star de 74 ans a promis à ses fans qu'il se remettait bien de son ulcère gastroduodénal – une lésion de la paroi de l'estomac ou de l'intestin – et qu'il était impatient de remonter sur scène.

« Merci à tous mes amis et à tous mes fans pour vos vœux, vos encouragements et votre soutien », a-t-il déclaré. « Je suis en voie de guérison et j'ai hâte de vous revoir tous l'année prochaine. »

