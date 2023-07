David Guetta pense que la guerre contre les machines est déjà perdue. Interrogé sur l'intelligence artificielle (IA) par Rolling Stone, le DJ affirme qu'elle remplacera, à terme, les musiciens.

295068-David Guetta ne se sent pas l'âme d'un John Connor ! Covermedia

Le célèbre DJ était invité par Rolling Stone à donner son avis sur l'intelligence artificielle (IA) et son impact sur la création musicale. Selon lui, c'est déjà foutu pour les humains.

« Au final, on fait tous ce que l'on a appris. Et la différence est que l'intelligence artificielle va pouvoir tout apprendre. Donc bien sûr que l'intelligence artificielle gagnera à la fin, parce qu'on pourra lui dire «Je veux un album soul». Et l'IA aura les bonnes progressions d'accords historiques, avec le pourcentage exact de celles qui ont été les plus appréciées, et la tonalité qui est la plus favorable à ces progressions d'accords. On ne peut pas se battre contre ça, et je pense que ça va de plus en plus devenir une question de goût et non plus seulement de capacités techniques », affirme-t-il.

Et si l'on ne peut se battre contre l'IA, le Français n'a pas de problème à s'en servir dans ses créations. David Guetta a en effet dévoilé en début d'année une chanson sur laquelle on pouvait retrouver un rap d'Eminem... généré par intelligence artificielle !

Covermedia