Elton John était à Nice quand il a fait une chute qui l’a conduit à l’hôpital de Monaco. Mais, selon la BBC, le Rocket Man est rentré chez lui et va bien.

Elton John s’est fait une grosse frayeur. Covermedia

L'icône de la musique, âgée de 76 ans, est rentrée à son domicile après avoir passé la nuit à l'hôpital à la suite d'une chute dans sa villa de Nice, en France. Sir Elton a été transporté au service orthopédique du Centre hospitalier Princesse Grace de Monaco où il a été soigné pour des blessures mineures, rapporte la BBC.

L’attaché de presse du chanteur de Rocket Man a révélé que l'artiste y avait été admis « à la suite d'une chute survenue hier à son domicile dans le sud de la France». « Elton s'est rendu à l'hôpital local par mesure de précaution, a poursuivi le porte-parole. Après des examens de contrôle, il a été immédiatement autorisé à sortir ce matin et il est maintenant de retour chez lui et en bonne santé.»

Elton John a beaucoup donné de sa personne au cours de sa très longue tournée Farewell Yellow Brick Road de 330 spectacles, qui a commencé aux États-Unis le 8 septembre 2018 et s'est achevée le 8 juillet 2023 en Suède. Il prend un repos bien mérité sur la Côte d'Azur en compagnie de son mari David Furnish et de leurs deux fils Zachary et Elijah.

Covermedia