Eminem a annoncé la date de sortie de son nouvel album, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). Le rappeur a fait cette annonce en diffusant sur les réseaux sociaux un clip vidéo troublant.

Eminem est de retour Covermedia

Covermedia

Devinez qui est de retour?

Eminem a annoncé la date de sortie de son 12e album studio: Death of Slim Shady (Coup De Grâce), sera disponible le 12 juillet.

Le rappeur de 51 ans en a fait l'annonce dans le plus pur style Slim Shady, en publiant une bande-annonce choquante sur ses comptes des réseaux sociaux. Le court métrage montre une femme donnant naissance à un bébé démoniaque. Le nouveau-né ne respire pas à la naissance, jusqu'à ce qu'un médecin le frappe sur les fesses pour le réanimer. Lorsqu'il ouvre les yeux, ils sont complètement noirs. Le bébé se voit alors pousser une longue langue fourchue et une paire de cornes, tandis que les spectateurs dans la pièce crient « Oh m*rde».

La vidéo est accompagnée de la légende: « OH M*RDE!!! LA MORT DE SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) 7/12!!!»

La mort de Slim Shady (l'avatar sombre d'Eminem depuis plus de vingt ans) par un coup de grâce peut être compris comme la volonté du rappeur de clore un chapitre de sa carrière et de passer à autre chose.

Les détails de la date de sortie de l'album sont arrivés juste avant la sortie du deuxième single de l'album, Tobey, annoncé pour ce mardi 2 juillet. Le 28 juin 2024, Eminem a mis en ligne un teaser de Tobey, avec les rappeurs de Détroit Big Sean et BabyTron. Le court clip en noir et blanc montre le rappeur recouvert d'un masque de Jason (Vendredi 13) et brandissant une tronçonneuse, debout à côté des artistes, avec un extrait instrumental. Le clip devrait sortir le 5 juillet.

On pense que le titre Tobey est un cli d'œil à Tobey Maguire, l'acteur de Spiderman, car le rappeur est un grand fan de Marvel depuis des années et a fait référence à l'univers des super-héros à plusieurs reprises dans ses chansons précédentes. Dans Tobey, il rappe les paroles suivantes: « Tobey Maguire a été frappé par une araignée, mais moi, je vois que c'était une chèvre».

Houdini, le premier single de l'album Death of Slim Shady (Coup De Grâce), est sorti le 31 mai et a débuté à la deuxième place du Billboard Hot 100, ce qui en fait le meilleur single d'Eminem depuis plus de dix ans. Le chanteur a été critiqué pour avoir semblé se moquer de Megan Thee Stallion, qui a été touchée par une balle dans le pied en 2020. Le rappeur Tory Lanez a été condamné pour être l'auteur du coup de feu. Dans le premier couplet, Eminem rappe: « Si je demandais à Megan Thee Stallion si elle voulait collaborer avec moi, est-ce que j'aurais vraiment une chance de faire un feat?»

« Feat» est à la fois l'abréviation de « featuring», le mot utilisé pour décrire les apparitions d'invités musicaux, et un homophone du mot « feet», qui veut dire pied.

