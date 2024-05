Attention Nemo à ne pas faire comme Abba !

Nemo a remporté la finale de l'Eurovision samedi soir à Malmö en Suède. Un coup d'œil sur l'histoire du plus grand concours musical du monde le démontre : une victoire peut être un magnifique tremplin pour la suite d'une carrière, mais pas dans tous les cas.

La Suisse remporte le concours de l'Eurovision Nemo remporte pour la Suisse l'Eurovision avec "The Code", une chanson très personnelle sur le fait d'être non binaire. 13.05.2024

La carrière d'Abba a débuté il y a 50 ans avec une chanson intitulée "Waterloo" - ce qui signifie "défaite écrasante". C'était lors de l'Eurovision le 6 avril 1974 dans la station balnéaire anglaise de Brighton.

Depuis, on prétend que cette victoire a fait des Suédois des stars mondiales du jour au lendemain. Eh bien non...

"Waterloo" a certes été un tube. Abba s'est même hissé dans le top 10 des charts aux États-Unis. Mais le groupe a-t-il pu enchaîner ? Non...

Rétrospectivement, il semble qu'Abba ait produit une série de succès après sa victoire à l'Eurovision, mais la réalité est tout autre. Pendant pas moins de 18 mois, Abba n'a pas réussi à placer un tube dans les hit-parades internationaux après "Waterloo".

Le groupe risquait de subir ce qui arrive à la majorité des vainqueurs du plus grand concours musical du monde : devenir des "one-hit wonders" au niveau international.

L'Eurovision est-il une rampe de lancement pour une carrière mondiale ?

Si l'on regarde la liste des vainqueurs des années précédentes, on peut dire que non. Est-ce que le nom de Duncan Laurence vous dit encore quelque chose ? Le Néerlandais avait remporté l'Eurovision en 2019.

Et Netta ? La chanteuse israélienne avait remporté l'Eurovision en 2018. Aujourd'hui, elle gagne sa vie comme chanteuse de mariage et est membre du jury d'une émission de casting israélienne.

Lena Meyer-Landrut, qui avait remporté le concours pour l'Allemagne il y a 14 ans avec un anglais médiocre, a connu un meilleur destin. La chanteuse est régulièrement présente dans les hit-parades de l'Europe germanophone.

Dans le magazine allemand "Spiegel", Meyer-Landrut a dévoilé la semaine dernière si, rétrospectivement, elle considérait sa victoire comme une malédiction ou une bénédiction.

"Malgré tout, comme une bénédiction. Grâce à ma victoire, j'ai eu beaucoup de privilèges. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. J'ai le droit de travailler et de créer en tant qu'artiste, je n'ai aucune crainte existentielle".

Maneskin est parti en tournée mondiale après sa victoire

Sur le plan international, les chansons de Lena Meyer-Landrut, Duncan Laurence, Netta et Måns Zelmerlöw n'étaient rien de plus qu'un "one-hit wonder".

Mais il y a aussi des gagnants qui ont fait une carrière mondiale après leur succès à l'Eurovision, à commencer par Céline Dion, qui a remporté le concours pour la Suisse il y a 36 ans.

Måneskin a également fait une tournée mondiale. Le groupe italien de glam rock avait gagné il y a trois ans et fait aujourd'hui partie des groupes de rock les plus populaires au monde avec plus de 27 millions d'auditeurs mensuels sur le service de streaming Spotify.

Nemo peut donc lui aussi rêver que sa victoire soit une rampe de lancement pour une carrière internationale dans le business de la musique.

La carrière mondiale d'Abba a finalement abouti.

Parfois, il faut simplement un peu de patience, comme le montre l'histoire d'Abba. Pourquoi, 18 mois après sa victoire, le quatuor pop suédois a-t-il tout de même réussi à faire une carrière mondiale ? C'est la faute des Australiens - et de la chanson "Mamma Mia".

Au départ, la chanson n'était sortie en single qu'en Australie, où elle a atteint la première place du hit-parade le 3 novembre 1975. La chanson est restée en tête pendant dix semaines et a déclenché une véritable "Abbamania" à l'autre bout du monde.

Quelques semaines plus tard, la vague s'est propagée jusqu'en Europe - et c'est ainsi que "Mamma Mia" s'est également hissée à la première place en Grande-Bretagne le 13 décembre 1975, en Suisse et en Allemagne, une semaine plus tard.

La suite de l'histoire est connue : Après "Mamma Mia", 19 autres tubes d'Abba ont suivi. Le groupe pop fait encore aujourd'hui le bonheur des gens dans le monde entier avec sa musique.

