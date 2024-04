Kendji Girac, le Gipsy Prince français

D'une enfance en caravane à la troupe des Enfoirés: à 27 ans, Kendji Girac, grièvement blessé par balles lundi, a fait rayonner l'identité gitane pour devenir une figure populaire de la chanson française. Portrait.

Kendji Girac en 2014 lors de son premier concert dans sa ville natale a Bergerac après sa victoire à l'émission The Voice. imago images/Hans Lucas

AFP Barman Nicolas

«La base reste et restera toujours le gipsy auquel j'ajoute des sons qui peuvent m'intéresser car la particularité du gipsy (popularisé par les Gipsy Kings, ndlr), c'est qu'on peut le mélanger à tout», estimait-il auprès de l'AFP en 2021.

Originaire de Périgueux en Dordogne, Kendji Maillé, de son vrai nom, est né dans une famille d'origine gitane catalane. Il passe son enfance dans la caravane familiale, l'été sur les routes, l'hiver sédentarisé en Dordogne.

Blessé par balle au thorax C'est sur l'aire des gens du voyage de Biscarrosse (Landes) que les gendarmes ont été appelés lundi vers 5h30 pour un homme grièvement blessé par balle au thorax.

Kendji Girac a été immédiatement transporté dans un hôpital de Bordeaux.

Son pronostic vital n'est pas engagé.

A ce stade, aucune piste n'est écartée, a précisé une source proche des investigations. Montre plus

La musique, c'est son père qui la lui fait découvrir. «A la maison, on écoutait beaucoup Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Luis Mariano et bien sûr les Gipsy Kings», détaillait-il auprès de l'AFP

C'est comme ça qu'il apprendra l'espagnol, lui dont la langue maternelle est le catalan. De la même manière, il n'apprendra le français qu'à l'école, qu'il quitte à la fin du collège.

«J'écrivais en phonétique»

En 2020, Kendji Girac avait livré beaucoup de lui dans «Champion», téléfilm diffusé sur TF1 autour du thème de l'illettrisme. «Lire, je l'ai appris à l'école, mais je ne savais pas écrire comme une personne qui a eu un parcours scolaire classique, confiait-il dans Le Parisien. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, j'écrivais en phonétique, en fait. À l'époque, je n'éprouvais pas de la honte, plus de la gêne».

Il commence à chanter dans les cafés à l'âge de 13 ans où il se fait remarquer grâce à sa voix de ténor et à sa maîtrise de la guitare, devenue son objet fétiche. «Je l'emmène partout, elle me fait créer des choses, elle me fait faire des rencontres. J'ai une très très belle relation avec elle».

C'est «un peu par accident» qu'il accède à la célébrité, lorsqu'en août 2013 son oncle publie une vidéo dans laquelle il reprend à la guitare le tube de Gims, «Bella».

Le portrait : Kendji Girac Portrait du chanteur français Kendji Girac, très grièvement blessé par balle et hospitalisé à Bordeaux (sud-ouest), où son pronostic vital n'est plus engagé après l'avoir été un temps, selon une source proche du dossier à l'AFP. 22.04.2024

En quelques heures, la vidéo devient virale et il est invité à participer à l'émission The Voice, qu'il remportera en 2014. Cette année-là, alors qu'il est tout juste majeur, il sort son premier album, «Kendji», qui s'écoulera à plus d'un million et demi d'exemplaires. Il fête donc cette année ses 10 ans de carrière discographique.

Ariana Grande

Porté par les hits «Color Gitano» et «Andalouse», aujourd'hui respectivement 151 et 406 millions de vues sur YouTube, il pose les bases de ce qui deviendra son identité musicale: un son aux tonalités de flamenco, le tout sur une langue française parsemée de mots en espagnol.

Dans la foulée, il enregistre la version française du tube «One last time» avec la star de la pop américaine, Ariana Grande. Une consécration pour un artiste français, même si ce titre aura moins d'écho (14 millions de vues sur le YouTube de la chanteuse).

Moins d'un an plus tard il revient avec son second opus «Ensemble», puis, en 2018 paraît «Amigo». Suivront «Mi vida» en 2020 puis «L'école de la vie» en 2022. Sans être un porte-parole de la communauté des gens du voyage, Kendji Girac veut toutefois porter «haut et fort (s)on identité gitane», dans un pays où les stéréotypes visant cette communauté ont encore la vie dure.

Papa d'une petite fille

Papa d'une petite fille depuis 2021, Kendji Girac fut aussi coach de The Voice Kids, télécrochet dédié aux jeunes talents. Fort de ses plus de 5 millions d'albums vendus, il est aussi devenu un pilier des Enfoirés, cette troupe d'artistes chantant en faveur des Restos du Coeur.