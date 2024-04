Matty Healy a été questionné sur les nouvelles chansons de Taylor Swift avec qui il est brièvement sorti l'été dernier. Si les fans ont vu juste, il est présent dans sept des 31 titres de The Tortured Poets Department.

Matty Healy a dit ce qu'il pensait de The Tortured Poets Department, l'album de son ex-petite amie Taylor Swift.

Le leader de The 1975 a été abordé par des paparazzi dans la rue à Los Angeles mercredi 24 avril (24) et on lui a demandé de « noter» son « diss track (chanson dénigrante) de Taylor» par rapport aux 30 autres chansons de l'album. « Mon diss track? Oh!» a-t-il dit dans une vidéo obtenue par Entertainment Tonight.

Il a ensuite ri et a répondu: « Je ne l'ai pas vraiment écouté tant que ça, mais je suis sûr que c'est bien.»

Taylor Swift a pris l’habitude d’évoquer ses relations amoureuses dans ses chansons et le jeu est de découvrir qui est qui. Matty Healy, qui a fréquenté Swift pendant quelques mois l'année dernière, est donc sur la sellette. Il est censé être le sujet de plusieurs chansons du 11e album studio de la superstar de la pop. Bien qu'il ne soit pas nommément désigné, les fans pensent que des titres comme Guilty as Sin?, The Tortured Poets Department, But Daddy I Love Him et I Can Fix Him (No Really I Can) sont sur le musicien britannique.

Le week-end dernier, la tante du chanteur de The 1975, Debbie Dedes, a déclaré au Daily Mail qu'elle ne pensait pas que son neveu serait déstabilisé par les chansons. « Elle écrit sur toutes ses relations, n'est-ce pas? Je ne pense pas que cela le perturbera. Il est très heureux dans sa nouvelle relation, donc je suis sûr qu'il se concentrera là-dessus.» Matty Healy est actuellement en couple avec la danseuse et mannequin Gabbriette Bechtel.

D'autres chansons sur ce double album sont censées parler de l'acteur britannique Joe Alwyn, avec qui Taylor Swift a eu une relation de six ans, et de son actuel petit ami Travis Kelce. Donna Kelce, la mère de la star de football américain, a déclaré à Us Weekly qu'elle voulait demander à la star de Shake It Off quelles chansons concernent son fils. « Je sais qu'il y en a quelques-unes que certaines personnes pensent être sur Travis, mais nous verrons bien, a-t-elle commenté. Vous savez, je devrai lui demander quand je la verrai.»

