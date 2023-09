Roméo Elvis : "Ça glisse bien en Suisse, c'est plus huilé"

Romeo Elvis, l'un des artistes les plus en vogue de la scène rap, était de passage au festival «Le Chant du Gros». Entre simplicité et complicité, le rappeur belge s'est livré au micro de blue Music. Interview...

Le Chant du Gros a connu une fréquentation record pour sa 31e édition, en attirant plus de 42'000 spectateurs. Le festival du Noirmont s'est déroulé sous un soleil éclatant, avec des températures inédites pour la période.

Un autre record a encore été battu lors de la 31e édition: avec plus de 1850 personnes impliquées, le festival n’a jamais compté autant de bénévoles. Ce n'est, ni plus ni moins, autant que la population résidant au Noirmont.

L'an passé, à l'occasion de sa 30e édition, le festival avait accueilli plus de 50'000 spectateurs, mais sur quatre jours cette fois. En 2024, le Chant du Gros déroulera ses fastes du 5 au 7 septembre.

Pourquoi le Chant du Gros est-il si spécial ?

blue Music est parti à la rencontre des festivaliers du célèbre festival jurassien. Entre musique et rigolades, welcome to Jura!