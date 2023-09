Taylor Swift a triomphé aux MTV Video Music Awards 2023. La chanteuse a remporté pas moins de neuf trophées !

Taylor Swift est repartie des MTV Video Music Awards 2023 les bras chargés, mardi soir (12 sept. 23). Covermedia

La pop star de 33 ans est sortie vainqueur dans neuf des onze catégories pour lesquelles elle était nommée. Selon Rolling Stone, cela égale le record du plus grand nombre de victoires en une soirée et place la chanteuse américaine au deuxième rang du classement général avec 23 VMA, juste derrière les 26 victoires de Beyoncé.

« C'est incroyable», s'est-elle exclamée dans son discours de remerciement après avoir collecté son prix pour Anti-Hero, le premier single de son dixième album studio, Midnights. « Je veux juste dire que le fait qu'il s'agisse d'un prix voté par les fans signifie beaucoup pour moi. Sur la base des souvenirs que nous avons créés récemment, je viens de faire une tournée qui a été l'expérience la plus exaltante et nous n'avons même pas fait la moitié du chemin. Tout ce que j'ai à dire ce soir, c'est merci », a-t-elle ajouté.

La chanteuse de Shake It Off était l'artiste la plus nommée de la soirée avec une présence dans onze catégories. La victoire de Taylor en 2023 marque la deuxième année consécutive où la star remporte le très convoité prix du clip de l'année, après avoir accepté le trophée en 2022 pour All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version).

Parmi les autres gagnants de la cérémonie figuraient Shakira pour le Video Vanguard Award ainsi que le meilleur duo aux côtés de Karol G pour leur chanson TQG. La chanteuse brésilienne Anitta a remporté la catégorie Best Latin pour Funk Rave, Ice Spice a remporté le prix du meilleur nouvel artiste, tandis que Nicki Minaj a décroché le trophée Best Hip-Hop pour Super Freaky Girl.

Diddy est également monté sur scène pour interpréter certains de ses succès et accepter le Global Icon Award, tandis que Nicki Minaj et. Fall Out Boy se sont produits sur scène, ainsi que Cardi B et Megan Thee Stallion, qui ont interprété leur nouveau single Bongos pour la première fois.

Vers la fin du spectacle, Grandmaster Flash and the Furious Five, Nicki Minaj, Lil Wayne, LL Cool J et DMC ont célébré les 50 ans du hip-hop avec un medley de tubes.

Voici la liste principale des gagnants des MTV VMA 2023 :

Video of the Year : Taylor Swift – Anti-Hero

Song of the Year : Taylor Swift – Anti-Hero

Album of the Year : Taylor Swift – Midnights

Artist of the Year : Taylor Swift

Group of the Year : BLACKPINK

Best New Artist : Ice Spice

Best Collaboration : TQG – Karol G et Shakira

Best Pop : Taylor Swift – Anti-Hero

Best Hip-Hop : Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Best R&B : SZA – Shirt

Best Alternative : Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

Best Rock : Måneskin – The Loneliest

Best Latin : Anitta – Funk Rave

Best K-Pop : Stray Kids – S-Class

Best Afrobeats : Rema & Selena Gomez – Calm Down

Show of the Summer : Taylor Swift

Song of the Summer : Jung Kook ft. Latto – Seven

Video for Good : Dove Cameron – Breakfast

Best Direction : Taylor Swift – Anti-Hero

Best Art Direction : Doja Cat – Attention

Best Cinematography : Taylor Swift – Anti-Hero

Best Visual Effects : Taylor Swift – Anti-Hero

Best Choreography : BLACKPINK – Black Venom

Best Editing : Olivia Rodrigo – Vampire

Video Vanguard : Shakira

Global Icon : Sean 'Diddy' Combs

