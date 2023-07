Trouver le grand amour à Paléo, c'est possible?

Paléo, c'est de la musique avant tout, mais aussi des rencontres... Et si parmi les festivaliers se cachait ton âme soeur? Tu y crois?

Vivez les meilleurs concerts avec blue Music

Getty Images

Avec blue Music et en tant que sponsor des festivals de musique les plus renommés de Suisse, Swisscom crée des expériences uniques sur place, en déplacement et à la maison. Nous accompagnons un grand nombre des meilleurs et des plus grands open airs nationaux et montrons les stars de la scène devant et derrière les coulisses en exclusivité sur tous nos canaux : en ligne sur blue News, sur les médias sociaux et, avec blue Zoom et blue TV, également sur le grand écran à la maison.