Dans un décor qui ressemblait au village des Schtroumpfs, Pomme a dévoilé son univers particulier et intimiste sur la scène Vega mercredi à Paléo. Mais malgré une prestation impeccable, l'ambiance du concert n'a jamais vraiment décollé.

Elle l'a dit elle-même en arrivant sur scène, Pomme: «Je suis impressionnée de vous voir aussi nombreux, parce que les chansons de mon album, je les ai écrites toute seule dans ma chambre.»

Pomme est une artiste complète, auteure, compositrice et interprète. Elle a un vrai style et un propos. Un univers imprimé d'emblée par le décor de la scène, truffé de champignons multicolores, nous ramenant immédiatement à l'enfance. Et c'est cette enfance que Pomme évoque dans son album «Consolation», récemment réédité et enrichi de cinq titres.

Seulement voilà: les chansons de Pomme, ce sont des perles subtiles, faites de nuances et portées par une voix magnifique, hors du commun et planante, que l'on écoute volontiers au coin du feu. On aime qu'elles se posent tranquillement au creux de notre oreille, dans une ambiance intimiste.

Et c'est sans doute ce qui a pêché mercredi: la scène Vega a beaucoup d'atouts, mais l'intimité n'en fait pas vraiment partie.

En outre, toute la difficulté de jouer dans des festivals pour les artistes réside dans le fait que le public ne s'est pas forcément déplacé pour eux. Si les fans ravis n'ont pas manqué le rendez-vous, d'autres festivaliers étaient aussi de la partie et l'ambiance n'a jamais vraiment décollé au-delà des premiers rangs.

Malgré tout, reconnaissons à Pomme une qualité qui fait tout son charme: elle reste elle-même. Une simplicité qui, malgré une scène trop grande, nous est allée droit au coeur.