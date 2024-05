(DE / IT)

Protection des données en ligne app Swisscom blue News & E-Mail

En utilisant notre application, vous acceptez les conditions suivantes :

Nous respectons votre sphère privée et vos droits de la personnalité. Swisscom (Suisse) SA, Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen, 3050 Berne (« Swisscom » ou « nous ») attache une grande importance au traitement responsable et conforme au droit des données personnelles. En ce qui concerne notre traitement des données à caractère personnel entrant dans le champ d’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, la présente déclaration est complétée par la déclaration générale de protection des données (UE/EEE).

En utilisant l'application Swisscom blue News & E-Mail, vous acceptez la présente déclaration de protection des données en ligne et consentez à ce que nous traitions des données à caractère personnel dans le respect de la législation en matière de protection des données applicable et des dispositions suivantes.

Informations locales sur les appareils et données utilisateur

Contacts

Les contacts servent de modèle pour sélectionner une adresse électronique lors de la saisie d’une telle adresse dans un champ de contact du formulaire de soumission d’e-mail.

L’adresse électronique du contact est utilisée sans autre information ou lien comme adresse dans le mail et elle est envoyée via le serveur de messagerie. Elle se trouve alors dans les mails de l’expéditeur et du destinataire.

Hormis l’adresse électronique, aucune information des contacts n’est utilisée ou envoyée.

Images

Des images peuvent être jointes à un mail sous forme de pièce jointe.

L’image est envoyée via le serveur de messagerie et se trouve dans les mails de l’expéditeur et du destinataire.

Fichiers locaux

Des fichiers locaux peuvent être joints à un mail sous forme de pièce jointe.

● Le fichier est envoyé via le serveur de messagerie et se trouve dans les mails de l’expéditeur et du destinataire.

Emplacement

L’emplacement est utilisé pour la recherche en lien avec la localisation dans l’annuaire téléphonique: Dispositions sur la protection des données de local.ch

● L’emplacement approximatif est utilisé pour l’analyse et les évaluations.

Informations sur l’appareil

Données utilisateur

Remarques générales

Pour un service amélioré, les applications Swisscom blue News & E-Mail nécessitent certaines informations et données utilisateur stockées sur les terminaux.Nous pouvons collecter des informations sur votre appareil mobile, y compris le type d’appareil, son identifiant unique, le système d’exploitation et les informations sur le réseau de radiocommunication.Il est possible que nous recueillions des informations sur la manière dont vous accédez à l’application et l’utilisez, y compris les pages visitées et les clics sur les liens.

Il n’y a jamais de comparaison entre tous les contacts, fichiers ou images. Les informations de localisation ne sont ni stockées, ni enregistrées. En outre, ces informations ne sont ni comparées ni associées à d’autres informations.

Nous n'accédons à vos données qu’avec votre consentement exprès et vos données sont utilisées exclusivement aux fins prévues.

Vous pouvez contrôler l’accès à vos données à tout moment via les réglages système et les paramètres de confidentialité des applications. Votre consentement peut être révoqué à tout moment.

Contenus web intégrés

Les contenus web intégrés dans les applications utilisent des cookies pour sauvegarder les paramètres et les informations relatives aux sites.

Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes utilisations dans les dispositions de protection des données correspondantes :

- dispositions sur la protection des données en ligne de Swisscom blue News ;

- dispositions sur la protection des données en ligne de local.ch.

Publicité comportementale dans les applications

Pour l’identification de votre terminal, les fabricants du système d’exploitation mettent à disposition un identifiant publicitaire (« Identifier for Advertising » [IDFA] pour les appareils iOS ou « Identifiant publicitaire Google » pour les appareils Android). Cet identifiant n’est pas lié à l’application, mais au terminal. Cet identifiant permet à nos partenaires publicitaires (Ringier Advertising AG) de diffuser des contenus publicitaires en fonction de votre utilisation de l’application (publicité dite « comportementale »). Ici aussi, l’objectif est d’afficher des publicités plus intéressantes et pertinentes pour les utilisateurs que ce ne serait possible sans analyser les données d’utilisation correspondantes.

Disposition de protection des données de Ringier Advertising AG

Opposition à la publicité comportementale dans les applications :

Vous pouvez vous opposer de façon permanente à la publicité comportementale dans les applications via les réglages de votre terminal :

Appareils iOS (Apple) : Ouvrez les paramètres et sélectionnez l’option « Protection des données ». Sous le point « Publicité », vous pouvez maintenant activer la fonction « Pas de suivi des annonces ».

Appareils Android (Google) : Ouvrez l’application « Paramètres Google » et sélectionnez « Afficher ». Vous pouvez ensuite activer l’option « Désactiver la publicité ciblée par centres d’intérêt ».

Comment nous utilisons les informations

Mise à disposition et amélioration de l’application

Nous utilisons les informations recueillies pour mettre à disposition, maintenir et améliorer l’application ainsi que pour offrir et améliorer nos services.

Communication

Nous pouvons utiliser vos coordonnées pour vous envoyer des mises à jour, des notifications et d’autres communications en relation avec l’application.

Transmission des données

Prestataires de services

Respect des lois

Quels sont vos droits concernant vos données personnelles ?

Nous pouvons charger des fournisseurs tiers et des particuliers de soutenir notre application, de fournir des services en notre nom, de mettre à disposition des services connexes ou de nous aider à analyser l’utilisation de notre application. Ces fournisseurs tiers n’ont accès à vos informations que pour effectuer les tâches pour lesquelles nous les mandatons et ils sont tenus de ne pas les divulguer et de ne pas les utiliser à d’autres fins.Nous pouvons divulguer vos informations si nous pensons que cela est nécessaire pour nous conformer aux lois, pour respecter une obligation légale ou pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité d’autrui.

Vous avez le droit d’obtenir à tout moment par écrit et gratuitement des informations sur vos données personnelles que nous traitons. Vous pouvez nous faire parvenir votre demande de renseignements par écrit à notre adresse postale, en y joignant une copie de votre carte d’identité ou de votre passeport.

Vous avez également le droit de demander la rectification de données personnelles inexactes. Vous avez également droit à la suppression de vos données personnelles, à moins que nous ne soyons tenus ou autorisés à conserver certaines d’entre elles en vertu des lois et réglementations en vigueur.

Les informations relatives à vos droits dans le cadre de notre traitement des données personnelles relevant du champ d’application du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) figurent au point 6 de la déclaration de protection des données (UE/EEE) disponible sous le lien suivant : https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/precisions-juridiques.html#datenschutz

Modifications de la présente déclaration de protection des données

Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration à tout moment. La version publiée sur nos sites Internet fait foi.

Dernière mise à jour en mars 2024.

Contactez-nous

Par formulaire de contact

Per Telefon: 0800 800 800

Per Post: Swisscom (Schweiz) AG, Contact Center, CH-3050 Bern

Pour toute question ou demande, vous pouvez nous contacter comme suit :