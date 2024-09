Le domaine de la santé constitue le principal secteur d'activité de l'économie lausannoise, avec près de 23% des postes de travail (illustration). ATS

L'économie lausannoise poursuit son rebond initié en 2021 après la crise sanitaire. Selon des chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), le chef-lieu vaudois a enregistré 3400 emplois supplémentaires en 2022, soit une augmentation de 2,7% sur un an. Il s'agit de la deuxième plus forte croissance enregistrée depuis 2012.

«En dehors de l’année exceptionnelle de 2021 marquée par la sortie de la crise sanitaire, le rythme de croissance de 2022 a ainsi été le plus élevé depuis 10 ans», fait remarquer la Municipalité mardi dans un communiqué. Concrètement, l'OFS a recensé 130'904 emplois, correspondant à 103'358 équivalents plein temps en 2022.

Le domaine de la santé, principal secteur d'activité de l'économie lausannoise avec près de 23% des postes de travail, a contribué à cette croissance. C'est aussi le cas des activités spécialisées liées au soutien aux entreprises, au développement technologique dans les télécommunications et l’expertise technique et scientifique ainsi que dans les activités de siège et de services aux entreprises.

L'hébergement participe également à la croissance, notamment grâce au retour des touristes étrangers. Le commerce de détail demeure en revanche sous pression, précise la Municipalité. Quant au taux de chômage, il était de 4,3% en 2022, – soit la valeur la plus basse depuis 2004 -, avec 3250 chômeuses et chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement.

