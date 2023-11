AC Immune disposait à fin septembre d'une trésorerie de 79,9 millions de francs, jugée suffisante pour financer les activités du laboratoire vaudois jusqu'au quatrième trimestre de l'année prochaine. A fin décembre, les liquidités et équivalents s'élevaient à 122,6 millions.

Le laboratoire vaudois AC Immune est spécialisé dans les maladies neurodégénératives (photo symbolique). ATS

Dans un communiqué publié vendredi, la société pharmaceutique basée à Ecublens et cotée au Nasdaq précise que ses positions de trésorerie à fin septembre excluaient des paiements d'étape attendus sur différents produits en développement. Ces versements, non précisés, devraient s'étaler jusqu'à la fin du premier trimestre.

Privé de revenus, le spécialiste des maladies dégénératives a réduit ses dépenses de recherche et développement. Entre juillet et septembre, ces charges ont baissé de plus de 16% sur un an à 12,4 millions de francs. Sur les neufs premiers mois de l'année, elles ont représenté quelque 40 millions (-11,6% en rythme annuel). AC Immune ne dispose d'aucun produit commercial et n'a généré aucun revenu de collaboration.

La rentabilité s'est déteriorée, le laboratoire au stade clinique ayant profité l'année dernière de recettes de 3,9 millions au troisième trimestre. Dans cette situation, la perte nette a atteint 15,1 millions de francs au troisième partiel 2023, contre 13,5 millions une année auparavant. Sur neuf mois, le débours est néanmoins réduit à 49,5 millions, de 52,0 millions précédemment.

