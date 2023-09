Le moral des consommateurs allemands devrait poursuivre sa baisse en octobre, lesté par l'épargne de précaution, la plus élevée depuis 12 ans. (archives) ATS



L'institut voit l'indice à -26,5 points en octobre, en baisse de 0,9 point par rapport à septembre, qui était déjà en recul, selon un communiqué.

L'indicateur navigue toujours à un très bas niveau et «les chances d'une reprise de la confiance des consommateurs cette année sont probablement tombées à zéro», a commenté Rolf Bürkl, expert en consommation de GfK.

La raison incombe aux «taux d'inflation toujours élevés» à cause des prix alimentaires et de l'énergie et à la baisse moins forte qu'attendu de l'indice en août, à 6,1%, a ajouté M. Bürkl.

La consommation privée «n'apportera donc pas de contribution positive» à la croissance cette année, conclut l'expert.

Les ménages allemands se remettent au contraire à épargner dans une proportion qui ne s'est plus vue depuis avril 2011, note l'institut, alors que l'économie allemande devrait voir son produit intérieur brut se contracter cette année, de -0,4% selon l'institut berlinois DIW.

La consommation ne repartira que lorsque le taux d'inflation sera revenu à un «niveau supportable», soit près du niveau idéal de 2%, conclut le GfK.

La Banque centrale européenne a pour cela relevé ses taux d'intérêt de 4,5 points de pourcentage depuis juillet 2022 et elle n'est pas prête à les baisser alors que l'inflation persiste en zone euro.

