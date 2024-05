Alstom a lancé lundi son augmentation de capital pour un montant total d'un milliard d'euros (environ 992 millions de francs), «dernière étape du plan de désendettement» de deux milliards d'euros annoncé par l'entreprise début mai afin de rétablir ses comptes.

Lors de la présentation de ses résultats annuels le 8 mai, Alstom avait affiché une perte nette de 309 millions d'euros en 2023/2024, soit plus du double que lors de l'exercice précédent. (archive) ATS

ATS

Les deux principaux actionnaires d'Alstom, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Bpifrance Investissement, qui détiennent respectivement 17,4% et 7,5% du capital, se sont engagés à souscrire l'augmentation de capital au prorata de leur participation.

Cela correspond à un montant de 173,5 millions d'euros pour la CDPQ et de 75 millions pour Bpifrance Investissement, indique le constructeur ferroviaire dans son communiqué.

«Alstom n'a pas connaissance des intentions de souscription des autres actionnaires», précise l'industriel. Le prix de souscription des actions nouvelles a été établi à 13 euros par action, soit une décote de 28,6% par rapport à la valeur théorique de l'action lors de son cours de clôture jeudi dernier. La période de souscription sera ouverte du 30 mai au 10 juin inclus.

Cette augmentation de capital vient s'ajouter à un emprunt obligataire de 750 millions d'euros placé jeudi dernier. Alstom a également annoncé pour 700 millions d'euros de cessions, dont sa participation dans le constructeur russe TMH en janvier (75 millions d'euros) et ses activités de signalisation conventionnelles en Amérique du Nord, vendues à l'allemand Knorr-Bremse AG (630 millions).

L'endettement du groupe s'élève lui à près de 3 milliards d'euros, contre 2,1 milliards sur l'exercice 2022/2023. Le plan de désendettement engagé a pour but de réduire la dette actuelle de 2 milliards d'euros, afin de conserver les faveurs des agences de notation et de maintenir une perspective «stable» sur sa note Baa3 accordée par l'agence Moody's.

afp