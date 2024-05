Les prix des logements en propriété ont baissé au cours des trois premiers mois de 2024, en comparaison au partiel précédent. Sur un an, ils ont par contre augmenté.

L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (Impi) a reculé de 1,0% à 116,3 points par rapport au dernier trimestre de 2023, a indiqué vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. (image d'illustration) KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

ATS

L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (Impi) a reculé de 1,0% à 116,3 points par rapport au dernier trimestre de 2023, a indiqué vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Pour les maisons, les tarifs ont faibli de 0,7%, et pour les appartements de 1,3%.

Par catégories, les maisons individuelles dans les communes urbaines de grandes agglomérations affichent le plus fort recul, de 2,6%. Les prix des maisons dans les petites agglomérations ont de leur côté augmenté de 4,6%. Pour les appartements, la plus forte baisse revient aux communes intermédiaires (-4,2%) et la plus forte hausse aux agglomérations de taille moyenne (+0,5%).

Comparé à la même période en 2023, le renchérissement des prix en résidentiel a atteint 1,5%.

ib