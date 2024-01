Les volumes cumulés négociés sur les plateformes de l'opérateur SIX, soit les Bourses de Zurich et de Madrid, ont ralenti la cadence l'année dernière.

La Bourse suisse SIX Swiss Exchange et son homologue espagnole BME Exchange ont enregistré l'année dernière pour 1395,8 milliards de francs (-10,1%) de titres échangés pour un total de 68,8 millions de transactions (-26,5%). (archives) ATS

Hormis les titres obligataires qui ont été recherchés par les investisseurs, les autres produits financiers comme les actions et les fonds indiciels (ETF) ont perdu de leur attrait.

La Bourse suisse SIX Swiss Exchange et son homologue espagnole BME Exchange ont enregistré l'année dernière pour 1395,8 milliards de francs (-10,1%) de titres échangés pour un total de 68,8 millions de transactions (-26,5%), selon un communiqué de SIX publié mercredi.

Sur la place zurichoise, les investisseurs ont échangé pour 1046,3 milliards de francs de produits financiers, en baisse de 13,4% comparé à 2022.

Par segment, le volume des actions s'est replié de 15,2% sur un an, celui des ETF de 31,9% et celui des produits dérivés titrisés de 34,4%. Seuls les volumes des titres de revenus fixes ont progressé de 10,7%.

La Bourse madrilène a par contre enregistré en 2023 une hausse de 1,7% à 485,7 milliards d'euros des volumes échangés, avec un recul des actions (-16,8%) et des ETF (-19,2%), mais une envolée du marché obligataire (+60,3%). Ce bond s'explique par la nouvelle loi sur les marchés de valeurs mobilières, a précisé SIX dans son communiqué.

al