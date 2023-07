Banque Migros a enregistré de solides résultats au premier semestre. La direction de l'établissement bancaire, propriété du géant de la distribution Migros, se dit confiante pour l'ensemble de l'exercice.

La banque comptait à fin juin plus d'un million de clients, soit 4,2% de plus. Les effectifs atteignent 1647 équivalents temps plein (+3,3%). (KEYSTONE/Laurent Gillieron) ATS

Le produit d'exploitation a progressé de 21,0% à 414,9 millions de francs, quand le résultat opérationnel a avancé de 27,4% à 201,8 millions, a indiqué la banque mardi dans un communiqué. Le bénéfice a gonflé de 27,2% à 165,6 millions.

Les opérations d'intérêts ont affiché un résultat net de 326,6 millions de francs, soit 30,6% de plus comparé au premier semestre 2022. Celui des opérations de négoce suit la même tendance avec 36,3% de plus à 32,1 millions. Seules les opérations de commissions ont reculé de 26,7% à 46,2 millions.

«La retenue des investisseurs sur les marchés financiers a entraîné une baisse des revenus de courtage, mais aussi par les dépenses de commissions liées aux opérations par carte en augmentation avec le lancement de la nouvelle carte de crédit Cumulus», justifie la banque.

Le ratio coût/revenus a été amélioré à 46,2%, contre 50,1% un an plus tôt. Pour chaque franc gagné, l'établissement dépense 46,2 centimes pour couvrir ses frais. Les charges d'exploitation ont pesé plus lourd de 14,8% à 198,4 millions.

Les dépôts de la clientèle ont progressé de 1,8% à 45,1 milliards, alors que les prêts hypothécaires ont enregistré une croissance de 1,1% à 46,2 milliards.

Pour 2023, la direction entend enregistrer un résultat supérieur à l'année précédente, sans plus de précision, en dépit des conditions cadres difficiles et de la gestion de l'inflation par les consommateurs et les entreprises.

