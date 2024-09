Le numéro un mondial de la chimie BASF a annoncé jeudi une réorientation majeure qui va le voir se concentrer désormais sur ses «activités principales», dont il entend augmenter la rentabilité.

Fournisseur de produits chimiques pour les secteurs de l'automobile, de l'agriculture et de la construction, l'entreprise «prend une nouvelle direction», a déclaré le groupe dans un communiqué. KEYSTONE

ATS

Fournisseur de produits chimiques pour les secteurs de l'automobile, de l'agriculture et de la construction, l'entreprise «prend une nouvelle direction», a déclaré le groupe dans un communiqué.

Dans les années à venir, elle «se concentrera sur le renforcement et la rentabilité de ses activités principales», que BASF définit comme les segments des produits chimiques, des matériaux, des solutions industrielles et de la nutrition.

Pour les autres unités – catalyseurs environnementaux et solutbons métalliques, matériaux pour batteries, revêtements et solutions agricoles – l'avenir devient plus incertain.

«BASF poursuivra des options de portefeuille actives là où cela ajoute de la valeur pour BASF et ses actionnaires», a déclaré l'entreprise, ouvrant ainsi la porte à de possibles ventes.

Le groupe prépare déjà «un processus de cession de ses activités de peintures décoratives au Brésil», a-t-il ajouté.

La hausse des coûts de l'énergie a pesé lourd

BASF a dans le même temps dévoilé de nouveaux objectifs financiers à moyen terme, dont un excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 10 à 12 milliards d'euros en 2028.

Le groupe prévoit en outre de distribuer au moins 12 milliards d'euros (13,3 milliards de dollars) aux actionnaires entre 2025 et 2028.

Le nouveau patron, Markus Kamieth, ancien responsable des opérations de BASF en Asie, doit donner plus de détails aux investisseurs dans le courant de la journée de jeudi.

Comme d'autres entreprises industrielles, BASF a été durement touché par la hausse des coûts de l'énergie du fait de la guerre de la Russie en Ukraine.

Le groupe a également souffert d'un ralentissement de la production en Allemagne et d'une demande étrangère plus faible.

Il a annoncé plusieurs séries de réductions des coûts ces derniers mois, y compris dans son site historique de Ludwigshafen.

BASF a également renforcé sa présence en Chine et construit une usine chimique pour 10 milliards d'euros dans la province de Guangdong.

afp