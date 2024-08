Soutenu par des revenus financiers en hausse, Stadler Rail a accru son bénéfice net après six mois en 2024. Affichant un chiffre d'affaires stable, le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a dégagé un résultat net de 27,5 millions de francs, en progrès de 7%.

De janvier à fin juin, le chiffre d'affaires de Stadler Rail est resté stable à 1,29 milliard de francs (archives).

De janvier à fin juin, le chiffre d'affaires est resté stable à 1,29 milliard de francs, conformément aux attentes, a indiqué mercredi le groupe sis à Bussnang. Celui-ci précise généralement réaliser un tiers de ses recettes durant les six premiers mois de l'année, la part restante étant à mettre au compte de la deuxième partie de l'exercice. La vigueur du franc a pesé à hauteur de 1% sur les ventes.

Les entrées de commandes ont en revanche chuté de 45% à 2,55 milliards, Stadler Rail attribuant le repli au niveau «exceptionnellement élevé» de 4,7 milliards atteint au cours de la période correspondante de 2023. De plus, cette dernière avait recensé un gros contrat, alors que plusieurs ont dû être reportés au second semestre de cette année.

A fin juin, le carnet d'ordres culminait à 26,78 milliards de francs, contre 24,41 milliards à l'issue de 2023.

Côté rentabilité, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a chuté de 41% à 28,2 millions de francs, la marge correspondante se tassant à 2,2%, contre 3,7% douze mois auparavant. La baisse est due à la méthode de comptabilisation du chiffre d'affaires et à des changements dans le mix de commandes. Stadler ajoute avoir vu ses coûts de développement et de production augmenter, le groupe employant au total 14'807 salariés à temps plein, un effectif étoffé de 8%.

La progression du bénéfice net reflète d'une part un résultat positif des intérêts de 7,8 millions de francs, tout comme des effets de change positifs à hauteur de 11,6 millions. En outre, la charge fiscale a diminué.

La performance de Stadler Rail s'est dans l'ensemble révélée inférieure aux attentes des analystes, bénéfice net et chiffre d'affaires exceptés. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient anticipé en moyenne des entrées de commandes de 2,72 milliards de francs, des revenus de 1,28 milliard, un Ebit de 43 millions et un résultat net de 25 millions.

Pour la suite de l'exercice, l'entreprise de Suisse orientale confirme les objectifs financiers esquissés en début d'année. Stadler Rail anticipe un chiffre d'affaires annuel entre 3,5 à 3,7 milliards de francs et à une marge Ebit d'un niveau comparable à celui de 2023, soit 5,1%.

