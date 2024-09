A Genève, le public est invité samedi 5 octobre à découvrir les travaux de remise à ciel ouvert de la Drize, la rivière qui se trouve au centre des futurs quartiers du projet Praille Acacias Vernets (PAV). La première étape de ce chantier d'envergure avait été lancée fin 2023.

Quinze blocs de béton avaient été posés lors d'une opération exceptionnelle lors du week-end de Pâques 2024 (archives). ATS

ATS

Les travaux permettront la renaturation de 450 mètres de rivière sur deux tronçons situés de part et d'autre de la route des Acacias, l'un sur la rue Boissonnas, l'autre au pied du Campus Pictet de Rochemont actuellement en construction, relèvent vendredi le Département du territoire et l'opérateur urbain PAV. Des visites guidées sont prévues entre 9h30 et 15h30.

Le public pourra notamment descendre voir cet ouvrage exceptionnel sous la route des Acacias. Quinze blocs de béton de 50 à 60 tonnes avaient été posés lors d'une opération-éclair lors du week-end de Pâques 2024.

Remise à ciel ouvert, la Drize permettra de sécuriser les futurs quartiers réalisés dans le périmètre PAV contre le risque d'inondation et deviendra un corridor écologique au centre-ville. Cette renaturation permettra aussi une meilleure gestion de l'eau urbaine qui retrouvera son cycle naturel.

Autre point d'intérêt sur le chantier: une vue 3D de la Drize remise à ciel ouvert. Le projet d'aménagement des futurs quartiers du PAV sera présenté autour de la grande maquette installée dans le pavillon Sicli. Des professionnels seront présents pour présenter le projet et répondre à leurs questions.

tb, ats