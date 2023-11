Chiffres vertigineux : Ferrari pulvérise des records

Fort d'un nouveau «trimestre record», Ferrari a relevé jeudi à nouveau ses objectifs financiers pour l'année. Le fabricant italien de voitures de luxe vise désormais un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros.

Son bénéfice net a bondi de 45,7% à 332 millions d'euros, un résultat supérieur au consensus des analystes de Factset qui tablaient sur 294 millions d'euros. La prestigieuse marque au cheval cabré a vendu au total 3459 bolides dans le monde au cours de la période juillet-septembre, en hausse de 8,5%.

Le directeur général du groupe, Benedetto Vigna, a salué un «nouveau trimestre record» et «une croissance des bénéfices» principalement grâce «à l'attrait continu de la personnalisation» des modèles. «Le carnet de commandes reste au plus haut niveau dû à une forte demande dans toutes les zones géographiques et couvre l'ensemble de l'année 2025», a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.

Pour 2023, Ferrari prévoit un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros, contre 5,8 milliards d'euros auparavant. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté devrait atteindre 2,25 milliards d'euros, contre 2,19 à 2,22 milliards d'euros prévus avant. A l'horizon 2026, le constructeur table sur des recettes allant jusqu'à 6,7 milliards d'euros, selon son plan stratégique présenté en juin 2022.

Connu pour ses moteurs à combustion rugissants, le constructeur compte atteindre cet objectif en lançant quinze nouveaux modèles sur la période 2023-2026, dont sa première voiture entièrement électrique, prévue en 2025. Ferrari a vu son chiffre d'affaires grimper de 23,5% à 1,54 milliard d'euros au troisième trimestre, un résultat là aussi supérieur aux attentes des analystes. Sur neuf mois, les recettes ont progressé de 19% à 4,4 milliards d'euros et le bénéfice net a augmenté de 34% à 963 millions d'euros.

L'Europe-Moyen-Orient-Afrique est resté son principal marché au troisième trimestre, avec 1.398 véhicules livrés, mais avec une hausse limitée à 8,3%. Sur le continent américain, son deuxième marché, Ferrari a livré 1.096 bolides, en hausse de 21,1%.

A l'inverse, les livraisons ont baissé de 8% dans la région Chine-Hong Kong-Taïwan. Les revenus du constructeur provenant de la vente de voitures et pièces détachées ont bondi de 26,5% à 1,33 milliard d'euros.

Les recettes liées à la sponsorisation et à la marque ont augmenté de 13,8% à 145 millions d'euros, dû au classement obtenu en Formule 1. Seul bémol, les revenus provenant de ventes de moteurs ont chuté de 33% à 28 millions d'euros, en raison de la baisse des livraisons à Maserati, à l'approche de l'expiration en fin d'année du contrat liant les deux constructeurs.

