Le secteur manufacturier chinois a enregistré une augmentation de l'activité et de la production, sur fond d'une demande plus importante (archives). ATS

L'activité manufacturière en Chine a retrouvé des couleurs en août, à un rythme au plus haut depuis six mois, un signe encourageant pour les usines, selon l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), publié vendredi.

L'indicateur, calculé par le cabinet S&P Global et le média économique Caixin, s'est établi à 51 points le mois dernier, après 49,2 en juillet.

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction. Bien que modeste, le chiffre d'août est le plus élevé depuis février. Il témoigne d'une nouvelle amélioration de la santé du secteur, avec un PMI Caixin en territoire positif au cours de trois des quatre derniers mois.

Le secteur a enregistré une augmentation de l'activité et de la production, sur fond d'une demande plus importante. En conséquence, les entreprises ont accru leurs achats et leurs effectifs. Le taux de création d'emplois était le plus important depuis mars 2010, selon l'enquête Caixin. La confiance des entreprises sur un an est restée positive en août, même si elle est tombée son plus bas niveau depuis 11 mois.

Le PMI Caixin pour août «montre une amélioration progressive» dans le secteur manufacturier, mais l'insuffisance de la demande et la «pression baissière sur l'économie» pourraient s'accroître, a indiqué Wang Zhe, économiste pour Caixin. «L'environnement économique en Chine et à l'étranger devient de plus en plus complexe, ce qui ajoute à l'urgence et à la nécessité de mettre en oeuvre des politiques de soutien appropriées».

Pour stimuler l'activité, la banque centrale a procédé à plusieurs réductions de taux. Mais les autorités écartent pour l'heure l'option d'un plan de relance. Elles privilégient des mesures ciblées pour augmenter la fabrication de biens de consommation et les ventes de voitures, face notamment à un plongeon de la demande mondiale.

Le PMI officiel du gouvernement (49,7) publié jeudi indiquait également une amélioration par rapport au mois précédent, même s'il est resté en territoire négatif. L'enquête Caixin, qui sonde principalement les PME, est réputée dresser un tableau plus fidèle de la conjoncture.

afp