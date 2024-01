Cinq cadres et anciens cadres des transports publics de Lucerne (VBL) ont été inculpés d'escroquerie par le Ministère public. Il requiert des peines de prison avec sursis.

Le Ministère public accuse les cinq personnes d'avoir sciemment fait de fausses déclarations pour les années 2018 et 2019. Ils auraient ainsi obtenu des subventions plus élevées de la part de l'Office fédéral des transports (OFT) et de la Communauté des transports de Lucerne. (image d'illustration) KEYSTONE

Le Ministère public accuse les cinq personnes d'avoir sciemment fait de fausses déclarations pour les années 2018 et 2019. Ils auraient ainsi obtenu des subventions plus élevées de la part de l'Office fédéral des transports (OFT) et de la Communauté des transports de Lucerne, a indiqué vendredi le Ministère public lucernois.

Sur les 2,1 millions de francs perçus, seule une partie aurait effectivement été versée à la filiale des transports publics. La présomption d'innocence prévaut. La date du procès n'est pas encore fixée.

Après l'affaire CarPostal en 2018, l'OFT et des cantons ont découvert que le BLS, les CFF et les transports publics de Lucerne avaient reçu trop de subventions. L'essentiel des sommes a été remboursé à la Confédération et aux cantons.

me, ats