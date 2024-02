En Ville de Genève, le projet de passerelle piétonne en amont du pont du Mont-Blanc, en discussion depuis une quinzaine d'années, a franchi une étape décisive. Le Conseil municipal a accepté mercredi le crédit de 54,6 millions.

En Ville de Genève, le projet de passerelle piétonne en amont du pont du Mont-Blanc a franchi une étape décisive. Le Conseil municipal a accepté mercredi le crédit de 54,6 millions (illustration). ATS

La Ville de Genève déboursera 26,2 millions de francs. Plus de la moitié du budget sera couverte par un financement fédéral, un soutien cantonal et l'aide d'une fondation privée. La majorité du délibératif a salué le fait que la passerelle permettra aux piétons de traverser la rade de manière séparée des cyclistes et du trafic motorisé. L'ouvrage pourrait être inauguré en 2027, après deux ans de travaux.

Le projet de l'architecte genevois Pierre-Alain Dupraz, qui a remporté le concours d'architecture en 2012, prévoit une passerelle métallique de 234 mètres de long reposant sur un pilier décentré. Le tablier offrira un passage libre de 4,8 mètres de largeur aux piétons et un banc en continu orienté en direction de la rade. Il sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

za, ats