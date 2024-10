Cernunnos

A quand le licenciement des dirigeants de La Poste Suisse qui démembre et anéantissent ce service public tout en gagnant des salaires mirobolants sur le dos de l'institution ? Moins de hauts dirigeants qui ont de gros salaires et les justifient par des mesures pareilles, signifie aussi des économies non négligeables pour le bon fonctionnement de La Poste Suisse.