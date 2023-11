Easyjet sort l’artillerie lourde en Suisse

Le transporteur aérien à bas coûts Easyjet compte rééditer en Suisse le succès de son offre de voyages à forfaits au Royaume-Uni, qui a largement alimenté le redressement de sa rentabilité sur l'exercice décalé 2022/23, clos fin septembre. Ce nouveau segment d'activité a livré au niveau du groupe un bénéfice avant impôts annuel de 122 millions de livres, multiplié par trois sur un an.

Easyjet compte rééditer en Suisse le succès de son offre de voyages à forfaits au Royaume-Uni. IMAGO/nicepix.world

L'offre, qui débutera officiellement début janvier en Suisse, doit encore afficher une croissance de plus d'un tiers en 2023/24, a souligné en entretien avec AWP le responsable d'Easyjet Switzerland, Thomas Haagensen.

Les activités traditionnelles de transport de passagers depuis ou vers la Suisse ont en outre pratiquement renoué avec leur niveau d'avant la crise sanitaire, «Nous avons enregistré une croissance de 17% sur un an, pour un total de 13,2 millions de sièges vendus, soit 16% de la fréquentation du groupe», a souligné M. Haagensen.

L'ouverture de nouvelles routes l'an dernier s'est traduite par la mise en service fin octobre de 3 nouveaux Airbus A320neo – deux stationnés à Genève et un à Bâle-Mulhouse – ainsi que par l'embauche de 142 personnes. «Nous employons désormais en Suisse plus de mille personnes», a indiqué le dirigeant. Pour l'exercice en cours, Easyjet Switzerland compte inaugurer encore treize nouvelles routes, entre crénaux additionnels sur des destinations existantes et nouveaux débouchés.

jh