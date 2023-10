Le groupe suédois d'électroménager Electrolux, qui a subi des pertes au troisième trimestre, a annoncé vendredi un plan de réduction des coûts qui prévoit 3000 suppressions de postes.

Pour compenser ses pertes financières et affronter un marché difficile, le constructeur a annoncé une réduction des coûts à hauteur de 2,4 milliards de couronnes, a annoncé le PDG Jonas Samuelson.

Cela devrait «affecter environ 3000 postes», a-t-il précisé.

«Dans un contexte de faiblesse persistante de la demande des consommateurs et de pression concurrentielle sur le marché, le groupe Electrolux intensifie ses efforts de réduction des coûts afin de rétablir les marges», écrit le fabricant, qui précise que cela concerne particulièrement l'Amérique du Nord.

En février, le groupe avait annoncé cesser la production d'une de ses deux usines en Hongrie, pour les mêmes raisons. Celle-ci employait 650 personnes.

Electrolux n'employait plus qu'environ 47'100 personnes fin mars, contre 51'000 un an plus tôt, selon le groupe.

S'il est repassé dans le vert au troisième trimestre avec un bénéfice net de 123 millions de couronnes (10,4 millions d'euros) contre une perte de 625 millions de couronnes un an plus tôt, le groupe suédois a perdu 1,1 milliard depuis le début de l'année.

Ses ventes trimestrielles ont chuté de 7,9% sur un an, à 33,4 milliards de couronnes.

Après d'excellents résultats durant la pandémie quand les consommateurs rénovaient leurs intérieurs, Electrolux s'est retrouvé confronté à une inversion brutale de tendance ces derniers mois, avec une chute de la demande en électroménager.

Vers 08H40 GMT (10H40 HEC), le titre chutait d'environ 12% à 92,12 couronnes à la Bourse de Stockholm.

