L'économie du canton de Vaud continue de «tenir le cap». C'est ce qu'affirme la Commission conjoncture vaudoise, malgré un ralentissement de la croissance prévu cette année.

La croissance du PIB vaudois va ralentir cette année, mais devrait progressivement remonter en 2024 (photo d'illustration). ATS

De 2,4% en 2022, la croissance du PIB vaudois devrait se replier à 1,4% cette année. Ce recul, attendu, devrait s'inverser en 2024 avec un «redémarrage progressif» et une hausse prévue de 1,5%, souligne jeudi la Commission conjoncture vaudoise, un partenariat entre notamment l'Etat de Vaud, la Banque cantonale vaudoise (BCV) et la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI).

Les perspectives pour le canton (+1,4% en 2023 et +1,5% en 2024) sont dans la lignée de celles prévues pour l'ensemble de la Suisse par le Seco (+1,1% et +1,5%).

Le degré d'incertitude reste néanmoins élevé, prévient la Commission conjoncture vaudoise. Elle cite les tensions géopolitiques, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt ou encore le risque énergétique pour l'hiver à venir.

Chimie-pharma en tête

Au niveau des branches, la chimie-pharma devrait afficher une forte croissance (plus de 2%) cette année et en 2024. Le commerce, les services publics et parapublics ainsi que les transports et les communications pourraient connaître une croissance forte en 2023, puis modérée (de 0,5% à 2%) en 2024.

Une croissance forte est également attendue cette année dans l'hôtellerie-restauration, en raison notamment d'un rattrapage après les années Covid. L'an prochain, une stagnation est possible dans cette branche.

Construction en retrait

Dans les services aux entreprises et les activités immobilières ainsi que dans les services financiers, l'activité devrait se replier modérément (entre -0,5% et -2%) en 2023, avant de croître de manière modérée en 2024.

A l'inverse, l'industrie des machines et l'horlogerie pourraient connaître une stagnation cette année, puis un repli modéré l'an prochain. Dans la construction, des replis respectivement modéré et marqué pourraient survenir cette année et en 2024.

gsi, ats