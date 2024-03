La marque de vêtements Esprit annonce sa faillite et la fermeture de ses magasins détenus propre en Suisse. Les 19 enseignes franchisées ne sont pas concernées par la réorganisation.

La marque de vêtements Esprit a pâti du climat peu enclin à la consommation. ATS

«Le développement économique global, combiné à une augmentation importante des coûts énergétiques et logistiques ainsi qu'à un climat de consommation négatif, sans oublier les loyers élevés de nos magasins, ont finalement rendu impossible la poursuite de nos activités», écrit Esprit Switzerland Retail mardi dans un communiqué. L'insolvabilité de l'entreprise et la fermeture des succursales lui appartenant étaient inévitables, poursuit le texte, sans informer sur le nombre de magasins et d'employés touchés.

La société n'avait pas répondu aux demandes de précisions de l'agence AWP à la mi-journée.

Le vêtements de la marque continueront d'être disponibles chez les franchisés et les plus de 150 magasins multimarques avec lesquels l'entreprise indique renforcer ses partenariats. L'entreprise annonce en outre vouloir se concentrer davantage sur le commerce en ligne.

Esprit Switzerland Retail est la filiale helvétique du groupe Esprit Holdings, coté à la Bourse de Hong Kong et domicilié aux Bermudes.

Début février, la maison-mère lançait un avertissement sur résultats pour l'exercice clos au 31 décembre, annonçant une perte nette revenant aux actionnaires de 1,9 milliard de dollars hongkongais (218,2 millions de francs), quand elle atteignait encore 664 millions un an plus tôt.

