L'offre des transports publics valaisans s'élargit dès le 10 décembre. Au menu: liaisons supplémentaires, amélioration de la desserte et reconduction du Pass 13*.

Entre Brigue et Monthey, l'offre des trains régionaux "sera améliorée avec l’extension de la cadence à la demi-heure le samedi", indique lundi le canton (archives). ATS

La liaison entre Brigue et Berne via le Lötschberg sera étoffée du mardi au dimanche, détaille lundi le canton dans un communiqué. Deux trains supplémentaires, un tôt le matin (5h13) au départ de Brigue et l’autre tard le soir au départ de Berne sont prévus. Une fois à Brigue à 0h27, il sera possible de rejoindre Martigny grâce à des prolongations d’horaire depuis et vers le coude du Rhône.

Il y a aussi du nouveau sur la ligne du RER Valais/Wallis qui traverse le canton. Entre Brigue et Monthey, l'offre «sera améliorée avec l’extension de la cadence à la demi-heure le samedi», précise le service de la mobilité.

Saison d'hiver

Les deux trains Verbier Express et VosAlpes Express sont reconduits pour la saison d’hiver 2023-2024, les week-ends et jour fériés entre le 16 décembre 2023 et 21 avril 2024, communiquent également les CFF.

Le premier circule depuis l’arc lémanique vers le Châble, le second part de Fribourg. Le VosAlpes Express, qui s'arrête à Aigle (VD) et Bex (VD), offre également des correspondances pour Champéry (VS) et Leysin (VD) ainsi que pour Villars (VD).

Lignes de bus étoffées

Dans le Haut-Valais, l’offre de bus entre Naters et Viège sera fortement développée afin de «répondre aux besoins du nombre croissant de pendulaires de et vers le site chimique de Viège», note le service de la mobilité. De nombreuses autres lignes régionales sont étoffées sur l'entier du territoire.

La ligne de bus reliant St-Gingolph à Vouvry sera supprimée en raison d'une «fréquentation inférieure à 10 personnes par jour». En revanche, la ligne de bus française reliant Evian (F) à St-Gingolph (F) sera renforcée et prolongée jusqu’à la gare de St-Gingolph (CH), d'où les pendulaires pourront prendre le RER Valais/Wallis.

Le Pass 13*

Le canton a aussi décidé de reconduire le Pass 13*, un crédit de transport public valable sur le territoire valaisan à utiliser avec l’application FAIRTIQ. «Un sondage indique que ce produit répond à une réelle attente de la population valaisanne», précise-t-il. Des améliorations découlant des remarques des usagers sont prévues.

zd, ats