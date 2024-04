La route du col du Brünig, qui relie le canton de Berne à la Suise centrale, sera fermée du 15 avril au 3 mai côté bernois à hauteur de Brienzwiler et dans les deux directions, pour des travaux de sécurité. Le trafic routier est dévié par Meiringen (BE), via la route cantonale.

Divers travaux sont à entreprendre pour prévenir les chutes de pierres et les éboulements. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Le tronçon fermé de l'A8 se situe entre Brienzwiler-Ouest et la bifurcation de Meiringen, indique lundi l'Office fédéral des routes.

Divers travaux sont à entreprendre pour prévenir les chutes de pierres et les éboulements, comme l'entretien de filets de sécurité, des nettoyages et des aménagements, notamment dans la forêt. Il s'agira aussi de dynamiter des rochers.

rl, ats