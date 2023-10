La banque suisse spécialisée dans les activités de négoce en ligne a dévoilé mercredi des prévisions de résultats provisoires pour 2023 en forte progression et un premier bénéfice après seulement trois ans d'opérations.

«Pour 2023, nous dépasserons les 50 millions de francs de revenus avec un bénéfice entre 5 et 10 millions,» a déclaré le directeur général Charles-Henri Sabet lors d'une interview à l'agence AWP.

Au cours de son premier exercice, Flowbank a généré 12 millions de francs de revenus, avec une perte de 22 millions. En 2022, elle signe un résultat toujours en hausse à 32 millions, mais avec une nouvelle perte de 22 millions. «Avec une provision de 14 millions de francs, les résultats ne reflétaient pas l'exercice commercial de la banque,» explique le dirigeant. «Il a était plus prudent de constituer cette provision pour faire face aux défis potentiels et garantir la stabilité des opérations futures.»

«Cette résilience nous a permis de diversifier les services et notre clientèle,» souligne M. Sabet. L'établissement bancaire cible un large panel allant de la clientèle privée (dite retail et mass affluent) à la clientèle d'entreprise (corporate). La première, qui possède entre 500'000 et 2 millions de francs, a accès notamment à des services de trading ou investissements selon ses besoins. La seconde gère sa trésorerie et bénéficie de services de paiement appuyés par l'investissement massif de la banque dans les nouvelles technologies, rapporte un communiqué.

Au chapitre des prévisions, M. Sabet entend poursuivre le développement de l'établissement et table sur un résultat de 75 millions de francs pour 2024.

