Galenica a engrangé sur les quatre premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,26 milliard de francs, en hausse de 4,8% sur un an. La direction reconduit son ambition de croissance pour l'ensemble de l'exercice dans un couloir de 3 à 5%.

Le distributeur bernois de médicaments a connu une entame d'exercice fructueuse en 2024. (archive) ATS

ATS

S'il ne livre aucune indication quant à sa rentabilité à ce stade de l'exercice, le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies maintient aussi son objectif pour la progression de son excédent d'exploitation (Ebit) apuré de tout facteur non récurrent, entre 8 et 11%, indique un compte-rendu diffusé jeudi.

Les actionnaires doivent toujours pouvoir compter sur un dividende au moins égal aux 2,20 francs par action perçus au titre de 2023.

jh